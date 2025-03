¿Los hombres se acomplejan con las mujeres altas? El caso de Norma Nivia de LCDLF

La estatura ha sido históricamente un símbolo de poder y masculinidad en muchas culturas. Desde la ficción hasta la vida real, se nos ha vendido la idea de que el hombre debe ser más alto que la mujer, un estándar que muchas veces se convierte en una barrera social y emocional. Pero, ¿qué sucede cuando este paradigma se rompe?

Norma Nivia, reconocida actriz y participante de La casa de los famosos, ha dejado al descubierto una verdad incómoda: algunos hombres pueden sentirse amenazados por mujeres más altas. Durante su participación en el pódcast Los Enredados, Nivia no solo habló sobre cómo su altura ha afectado su vida amorosa, sino que también reveló que ha sido un obstáculo en su carrera.

“Mido 1.84, les duele”, afirmó la actriz, sintetizando en pocas palabras lo que ha experimentado en diversas ocasiones. Pero, ¿por qué la altura de una mujer podría afectar la percepción masculina sobre sí mismos?

Norma Nivia: cuando la altura se convierte en una amenaza

La inseguridad masculina ante una pareja más alta puede estar arraigada en cuestiones de ego y roles de género tradicionales. En sociedades donde la masculinidad suele asociarse con la protección y la fuerza, la diferencia de altura puede interpretarse —erróneamente— como una inversión de esos papeles.

Norma Nivia relató que, en varias oportunidades, ha salido con hombres que al principio aseguraban no tener problemas con su estatura, pero con el tiempo terminaban mostrando incomodidad, especialmente cuando ella usaba tacones. “Me han dicho que prefieren que no los use porque los hace quedar mal”, confesó.

El problema, sin embargo, no se limita al ámbito romántico. En su carrera, Nivia ha experimentado discriminación laboral debido a su altura. “Los actores a veces son como ‘no, más alta, no. No puede ser, yo tengo que ser el más alto, eso no me hace quedar bien’”, explicó, revelando que incluso ha sido descartada de producciones porque su estatura superaba a la de su coprotagonista masculino.

La sexualidad y la altura en una relación

Más allá del aspecto social, surge una pregunta inevitable: ¿puede la altura afectar la sexualidad en una pareja? Si bien la compatibilidad sexual va mucho más allá de la estatura, algunas personas aún sienten que esta diferencia altera la dinámica en la intimidad. En muchos casos, esto no se debe a una limitación real, sino a la construcción mental que los individuos tienen sobre el rol que deberían desempeñar en la relación.

Lo cierto es que la atracción no depende exclusivamente de la estatura. Si así fuera, no veríamos tantas parejas donde la mujer es más alta que el hombre. Sin embargo, la incomodidad de algunos hombres con este tema puede ser una señal de inseguridad personal más que un problema real.

Nivia, lejos de sentirse afectada por esta percepción, ha sabido llevar su estatura con orgullo y confianza. De hecho, menciona que ha tenido parejas mucho más bajas que ella, a quienes llama con humor “llaveritos”.

“Lo más bajito yo creo que debió haber sido por ahí hasta acá (señala la quijada). O sea, una cabeza de diferencia”, comentó, destacando que para ella nunca ha sido un impedimento en el amor.

¿Complejo masculino o inseguridad social?

Entonces, ¿realmente los hombres se acomplejan con las mujeres altas? La respuesta no es absoluta. Mientras que algunos pueden sentirse inseguros ante una mujer que desafía los estándares tradicionales, otros logran dejar de lado esos prejuicios y disfrutan de la relación sin importar la diferencia de estatura.

La clave, como en muchos otros aspectos de las relaciones, está en la seguridad personal. Un hombre que se siente cómodo con su masculinidad y su autoestima difícilmente verá la altura de su pareja como un problema. Por el contrario, aquellos que han crecido con ideas rígidas sobre los roles de género podrían enfrentar dificultades para adaptarse a una relación donde su pareja lo supera en altura.

Norma Nivia ha abierto la conversación sobre un tema que, aunque muchas veces pasa desapercibido, es una realidad para muchas mujeres altas. Al final, la atracción y el amor no deberían medirse en centímetros, sino en la conexión, la confianza y el respeto mutuo.

*Contenido generado con asistencia de la IA.