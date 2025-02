Orbiting: ¿qué es y por qué es más doloroso que el ghosting?

El ghosting ocurre cuando una persona desaparece repentinamente de la vida de otra sin dar explicaciones. Deja de responder mensajes, evita encuentros y corta toda comunicación sin previo aviso son las señales clásicas de este fenómeno.

La falta de comunicación, el bloqueo y la sensación de vacío terminan por minar la confianza de quien recibe este trato.

Esta información es para ti: ¿Qué es el ghosting y qué pasa por la mente de una persona que lo hace?

En paralelo, en los últimos años ha surgido el orbiting, un comportamiento aún más desconcertante. Aquí, la persona que ha desaparecido mantiene su ausencia en la conversación directa, pero sigue “presente” en el mundo digital. Da “me gusta” a publicaciones, ve historias en Instagram o incluso interactúa con pequeños gestos, como reaccionar a contenido sin reabrir un diálogo real.

¿Por qué alguien se aleja pero sigue pendiente de la vida de quien dejó atrás? Esta contradicción, sumada al dolor que deja el ghosting, deja una herida difícil de cerrar.

En la era digital, las relaciones han adquirido nuevas dinámicas que, aunque virtuales, tienen un impacto real en las emociones de las personas. Fotografía por: pixabay

El orbiting: ¿una forma de mantener el control?

El orbiting es una “presencia fantasma”: no hay mensajes, llamadas ni explicaciones, pero hay una vigilancia silenciosa. Esto puede interpretarse de distintas maneras. En algunos casos, la persona que hace orbiting no quiere romper el contacto por completo, ya sea por nostalgia, curiosidad o por no cerrar completamente la puerta a una posible futura interacción.

Otro motivo común es la validación del ego. Al seguir presente en redes sociales, quien hace orbiting mantiene una influencia sobre la otra persona sin comprometerse emocionalmente. Es una manera de asegurarse de que aún está en la mente del otro sin tener que asumir ninguna responsabilidad afectiva.

También puede estar relacionado con el miedo al conflicto o la incapacidad de manejar una conversación honesta. En lugar de afrontar una despedida clara o explicar por qué se alejó, la persona elige la distancia emocional sin renunciar por completo al contacto virtual.

¿Cómo afecta el orbiting a quien lo experimenta?

La persona que fue dejada atrás puede preguntarse si la otra tiene intención de retomar el contacto o si simplemente está jugando con sus emociones. También puede hacer que el proceso de superación sea más difícil, ya que, aunque la relación haya terminado, la constante presencia digital impide cerrar completamente el ciclo.

Psicológicamente, el orbiting puede actuar como un recordatorio constante de lo que fue o de lo que pudo haber sido, prolongando el duelo emocional y dificultando el desapego. Además, en un mundo donde las interacciones en redes sociales se han convertido en indicadores de interés o cercanía, este comportamiento puede alimentar falsas expectativas.

¿Cómo manejar el orbiting?

Si te has dado cuenta de que alguien que te hizo ghosting sigue orbitando en tu vida, lo primero que debes hacer es no sobreinterpretar su comportamiento. Que alguien vea tus historias o interactúe esporádicamente no significa necesariamente que quiera volver o que aún tenga interés real en ti.

Si esta situación te afecta, puedes tomar medidas para proteger tu bienestar emocional. Silenciar o bloquear a esa persona en redes sociales es una opción válida si sientes que su presencia digital interfiere con tu proceso de superación. También puedes elegir no darle importancia y enfocarte en tu vida sin prestar atención a quién observa desde la distancia.

En última instancia, el orbiting es un reflejo del mundo de las relaciones modernas, donde las interacciones digitales pueden ser igual de significativas (o dolorosas) que las presenciales. Aprender a reconocer estos patrones y saber manejarlos es clave para mantener la estabilidad emocional en tiempos donde las conexiones no siempre son tan claras como deberían ser.

*Texto hecho con el apoyo de la IA.