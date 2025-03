5 beneficios de la meditación: así ayudaron a Cristina Umaña y Juan Pablo Raba

Cristina Umaña y Juan Pablo Raba son dos de los actores colombianos más reconocidos en la industria del cine y la televisión.

Umaña ha destacado en producciones como Distrito Salvaje y Noticia de un secuestro, mientras que Raba ha participado en exitosas series como Narcos y Mi gorda bella.

Su talento los ha llevado a participar en producciones nacionales e internacionales, consolidando sus carreras en Hollywood y plataformas de streaming.

Juan Pablo Raba ha compartido set con Cristina Umaña en diversas ocasiones. Fotografía por: Leonardo Sánchez

Ambos estuvieron en una entrevista con Cristina Estupiñán en su programa de YouTube Sinceramente Cris, allí, confesaron que diariamente practican la meditación y hablaron de los beneficios que les dejaba.

Beneficios de la meditación

La meditación es una práctica milenaria que ha ganado popularidad en todo el mundo debido a sus múltiples beneficios para la salud física y mental.

Numerosos estudios científicos han demostrado que dedicar unos minutos al día a la meditación puede mejorar la calidad de vida en diversos aspectos.

“A mí me trae mucha más conciencia, me trae más claridad, me trae mucha más paciencia, por ejemplo, y más control de mi cabeza, de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones”, comentó Umaña.

En cuanto a Raba, indicó que su único objetivo era ser la mejor versión de sí mismo y usa este método para darse un espacio para él, alejado de distracciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, te explicamos 5 beneficios clave de la meditación y cómo incorporarla en tu rutina diaria.

1. Ayuda a reducir el estrés

Uno de los beneficios más conocidos de la meditación es su capacidad para reducir el estrés y la ansiedad.

Al centrarse en la respiración y en el momento presente, la meditación disminuye la producción de cortisol, la hormona del estrés.

Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine encontró que la meditación mindfulness ayuda a reducir los niveles de ansiedad y estrés en personas con alta carga laboral.

Lee también: ¿Respirar por la boca es un problema de salud?

Además, practicar la meditación con regularidad mejora la respuesta del cuerpo ante situaciones estresantes, ayudando a mantener la calma y el equilibrio emocional.

2. Mejora la concentración y la memoria

La meditación tiene un impacto positivo en la concentración y la memoria. Practicar técnicas de atención plena fortalece la capacidad de enfocarse en tareas específicas sin distracciones.

Investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron que la meditación puede aumentar la densidad de la materia gris en el hipocampo, la zona del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje.

Esto significa que meditar con regularidad no solo mejora la atención, sino que también ayuda a prevenir el deterioro cognitivo asociado con la edad.

3. Contribuye a mejorar la salud emocional

La meditación no solo alivia el estrés, sino que también fomenta el bienestar emocional. Practicar la atención plena permite tomar mayor conciencia de los pensamientos negativos y aprender a gestionarlos de manera más saludable.

Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que la meditación puede reducir los síntomas de depresión y aumentar la sensación de felicidad al promover una visión más positiva de la vida.

Además, la meditación fomenta la gratitud y la autocompasión, lo que contribuye a mejorar la autoestima y las relaciones interpersonales.

4. Ayuda a dormir mejor

Si tienes problemas de insomnio o duermes mal, puede ser una excelente solución. Las técnicas de relajación y respiración profunda ayudan a reducir la actividad mental y preparar el cuerpo para un descanso más profundo y reparador.

Incorporar una breve meditación antes de dormir puede ayudarte a relajar la mente y mejorar tu descanso nocturno.

5. Fortalece el sistema inmunológico

Otro de los grandes beneficios de la meditación es su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico.

Puedes leer: El 76% de las mujeres sufre trastornos del sueño: experta dio tips para descansar

Al reducir el estrés y la inflamación en el cuerpo, la meditación contribuye a mejorar la respuesta del organismo ante enfermedades.

Un estudio de la Universidad de Wisconsin reveló que las personas que practican meditación regularmente tienen una mayor producción de anticuerpos, lo que ayuda a combatir infecciones y fortalecer el sistema inmune.