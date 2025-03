Síntomas de un infarto: Juan Pablo Raba “sintió que moría”

Los infartos de miocardio representan una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial.

Reconocer sus síntomas a tiempo es fundamental para recibir atención médica oportuna y aumentar las posibilidades de supervivencia.

Recientemente, el actor Juan Pablo Raba compartió su experiencia al sufrir un infarto, describiendo cómo “sintió que moría”.

La educación y la conciencia sobre los síntomas y factores de riesgo son fundamentales para una vida cardíaca saludable. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

A través de su testimonio, podemos entender la importancia de identificar y actuar ante los signos de un ataque cardíaco.

¿Cuáles son los síntomas comunes de un infarto?

Durante una entrevista en el programa Bravísimo, el actor de producciones como Distrito salvaje reveló que sufrió una complicación grave durante una sesión de ozonoterapia, un tratamiento que ha estado utilizando durante años para mejorar su bienestar físico y mental.

Aunque este procedimiento suele ser seguro y sencillo, en su caso se produjo una embolia de aire, es decir, burbujas de aire entraron a su torrente sanguíneo, lo que le provocó fuertes dolores en el brazo, pecho y espalda, así como confusión y desorientación.

“Algo se fue un poquito…sentí que me moría, sudor frío, opresión en el pecho; sientes que te empiezas a ahogar… no me voy, no me voy, empiezo a hiperventilar...tranquilo, tranquilo”, comentó Juan Pablo.

“Llegamos a la Santa Fe y me atendieron. Me dijeron; ‘compadre resulta que usted tiene un infarto. Médicamente, es lo que se llama un infarto tipo dos”, añadió.

A raíz de lo anterior, muchos comenzaron a preguntarse cuáles son los síntomas de un infarto, Según Medline Plus, pueden variar entre individuos, pero existen señales comunes que deben alertarnos:

Dolor opresivo en el pecho: Es la manifestación más característica, descrita como una presión intensa en el centro del pecho que puede irradiarse al brazo izquierdo, cuello o mandíbula.

Dificultad para respirar: Sensación de falta de aire o disnea, incluso en reposo.

Sudoración intensa: Sudor frío y profuso que aparece repentinamente.

Náuseas o vómitos: Malestar gastrointestinal sin causa aparente.

Mareos o desmayos: Sensación de aturdimiento o pérdida de conocimiento.

Es importante destacar que, en algunos casos, los síntomas pueden ser atípicos o menos evidentes, especialmente en mujeres, personas mayores y diabéticos.

¿Cómo difieren los síntomas de infarto en hombres y mujeres?

Tradicionalmente, la medicina ha centrado la sintomatología del infarto en patrones masculinos, lo que ha llevado a diagnósticos tardíos en mujeres.

Mientras que los hombres suelen experimentar dolor en el pecho y el brazo izquierdo, las mujeres pueden presentar:

Fatiga inusual: Sensación de cansancio extremo sin razón aparente.

Dolor en la mandíbula o espalda: Molestias que no se asocian inmediatamente con el Molestias que no se asocian inmediatamente con el corazón

Problemas digestivos: Indigestión, náuseas o dolor abdominal.

Estos síntomas suelen confundirse con otras afecciones, lo que retrasa la atención médica adecuada.