6 tipos de pesas para adelgazar y tonificar los brazos desde casa

Estos accesorios deportivos no solo ayudan a ganar masa muscular, también mejoran tu salud porque previenen enfermedades y lesiones, ayudan a mejorar tu postura, y facilitan el aumento de energía. Además, contribuyen a la reducción del estrés y la inflamación.

Dependiendo del nivel de entrenamiento en el que te encuentres, así mismo podrás escoger la pesa que más te convenga.

Podrías aprender: Qué hacer y qué no a la hora de entrenar con pesas

Sea la pesa que escojas para tus entrenamientos, consulta primero con un experto la forma correcta de uso para que evites una lesión.

¿Qué debo tener en cuenta cuando compro una pesa?

Sara Álvarez, fundadora y creadora de la metodología Reto 48, indica que son 4 los puntos a tener en cuenta cuando adquieras uno de estos accesorios deportivos. Primero: debes tener en cuenta el uso que les vas a dar y cuál es el objetivo de tu entrenamiento.

Hay variedad en pesas, dependiendo de tu objetivo en el entrenamiento, puedes escoger la que mejor te convenga. Fotografía por: Pixabay

Peso : Si estás comenzando, empieza con un peso ligero que te permita hacer de 12 a 15 repeticiones sin cansarte y poco a poco vas aumentando el nivel de peso para ir ganando masa muscular y hacer más repeticiones. No te vayas a sobre esforzar.

Material : Ten en cuenta la calidad de las pesas, aunque también influye la zona donde las vayas a usar. Si optas por pesas metálicas, coloca una base protectora sobre el suelo para no dañar el piso ni la pesa por algún golpe.

Dimensiones y diseño : Ya depende de tu gusto y el espacio disponible que tengas en casa para guardar las pesas.

Durabilidad: Relacionado con los materiales, así como las opciones de peso que te ofrezcan y la forma de cuidado que tengas con ellas.

Tipos de pesa para tonificar y adelgazar

Querrás leer: El mejor ejercicio para bajar de peso: trotar, montar bici o pesas. Cuál sirve más

Amonax Pesas y Mancuernas Ajustables 20-30KG

Esta trae un set de entrenamiento completo que permite ajustar el peso desde 2 hasta 10 kilos. Apta tanto para principiantes como expertos, sus mangos son antideslizantes, evitando dolores y molestias; son duraderas y hasta podrás convertirlas en una pesa con barra.

Juego de Mancuernas

Si tienes claro el peso con el que vas a entrenar, estas te pueden servir porque son resistentes y de buena calidad. Hechas en concreto con un peso entre 10 y 20 kilos, no dañan el suelo, no tendrías que comprar una base protectora para el mismo, son compactas y tienen buen agarre para que entrenes con comodidad.

Pesas y Mancuernas de Neopreno

Si no tienes experiencia o vas a usarlas en ejercicios dinámicos, puedes irte por estas porque tienen un tamaño pequeño, son fáciles de transportar y manejar, su peso es de 2 kilos, no dañan el suelo por su recubrimiento en neopreno, no se ruedan, tampoco resbalan y podrás usarlas para entrenar diferentes partes del cuerpo.

JOWY Juego Body Pump

Si quieres entrenamientos de crossfit o body pump en casa puedes optar por esta opción de pesas, ya que permiten variar los pesos, se adaptan a diferentes niveles de ejercicios, no dañan el suelo, son fáciles de montar y desmontar y te permitirán progresar en tus entrenamientos.

Barra de Pesas Curvada con 8 Discos

Si tienes buen espacio en casa y te gustan este tipo de pesas, esta es una buena opción, ya que su mango en forma de W te permitirá un mejor agarre. Podrás cambiar los discos que tiene, jugar con el peso de los mismos los cuales van desde los 10 hasta 70 kilos. Es ideal para trabajar brazos, espalda y pecho.

Pesas para Tobillo y muñecas con Correas Ajustables

Te permiten sumar intensidad en tus ejercicios sobre la colchoneta, podrás engancharlas a las poleas de tu gimnasio para entrenar brazos, hombros, piernas y glúteos. Su peso es perfecto para principiantes, va desde los 2 kilos y son muy cómodas.