Cinco claves para mantener tu diseño de sonrisa: cuida tu inversión

El diseño de sonrisa ha ganado popularidad en Colombia gracias a avances en odontología estética, ofreciendo soluciones como las carillas de porcelana o resina para lograr sonrisas más blancas y atractivas.

Sin embargo, para mantenerlas en óptimas condiciones, es esencial seguir cuidados específicos, como una adecuada higiene oral y moderación en el consumo de ciertos alimentos.

¿Cómo cuidar el diseño de sonrisa?

Según Diana Pulgarín, especialista en estética dental, las carillas de porcelana pueden durar hasta 15 años, mientras que las de resina hasta siete, si se mantienen estos hábitos:

1. Evitar consumir alimentos duros con los dientes delanteros

El primer consejo fundamental es evitar comer alimentos duros con los dientes delanteros, como la carne, los caramelos o el maní. Ya que este tipo de productos pueden causar daños a las carillas, como fracturas o desgaste prematuro.

“Si bien las carillas dentales son resistentes, no son indestructibles. Por lo que es necesario que las personas usen los dientes posteriores al consumir este tipo de alimentos y recurren a los cubiertos para facilitar esta tarea”, afirma Pulgarín.

2. Precauciones con bebidas oscuras y alimentos pigmentantes

Es necesario evitar el consumo frecuente de bebidas oscuras como el café, té negro, vino tinto y refrescos oscuros, especialmente si el diseño de sonrisa es de resina. Estas bebidas pueden teñir las carillas y afectar su apariencia. En caso de consumirlas, lo mejor es cepillarse lo antes posible.

Además, alimentos muy pigmentantes, como los que tienen color rojo intenso o son muy ácidos, también pueden manchar las carillas. La recomendación es enjuagarse la boca y usar seda dental inmediatamente después de consumirlos.

3. Higiene oral rigurosa: uso de seda dental y cepillo adecuado

La higiene oral adecuada es clave para mantener las carillas, usando seda dental de cinta plana y un cepillo de cerdas medias con cabezal pequeño en forma de punta de diamante.

4. Realizar controles periódicos

Es clave asistir a controles periódicos cada tres a seis meses como máximo. Estos chequeos permiten verificar que las carillas se hayan adaptado bien y que la higiene oral esté siendo adecuada.

Asimismo, durante estas visitas se pueden hacer ajustes o recomendar tratamientos complementarios como las placas de cuidado, que ayudan a mantener las carillas en buen estado a lo largo del tiempo.

5. Cuidados para pacientes con bruxismo

De acuerdo con la experta, los pacientes que sufren de bruxismo, es decir, que tienden a apretar o rechinar los dientes, deben tomar medidas especiales para evitar el desgaste de las carillas. En estos casos se recomienda el uso de topes o placas miorrelajantes, diseñadas para reducir la presión sobre las carillas durante la noche. Esto previene daños o fracturas de las carillas, asegurando su durabilidad.

Así, cuidar el diseño de sonrisa no requiere de grandes esfuerzos o inversiones económicas. Todo es cuestión de tener buenos hábitos de higiene, cuidar lo que se come (y cómo se come) y mantener una relación estrecha con el odontólogo. Pequeños esfuerzos hacen que la inversión que se hizo no se pierda fácilmente.