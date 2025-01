¿Cuáles son los mejores ejercicios para ganar masa muscular?

Pero… y las dominadas con goma y asistidas? 🥵 Hoy te comparto una progresión que puede ayudarte a lograr tu primera dominada, ¡sin necesidad de bandas de resistencia! También puedes incluir estos ejercicios en tu rutina para ganar fuerza y acelerar el proceso hacia tu dominada perfecta. Las repeticiones son aproximaciones 💪🔥 En mi caso, no usé gomas para lograrlo, con un par de ejercicios de fuerza básica me sirvió, pero eso no significa que no sean útiles. Cada cuerpo es diferente, y lo importante es encontrar el método que mejor funcione para ti. Si tienes bandas de resistencia, ¡aprovéchalas! Son una herramienta increíble y súper recomendable. Seguramente a muchos con eso os baste😎🙌 Recuerda, cada progreso es único. Lo importante es ser constante, disfrutar el proceso y celebrar cada avance. ✨ ¿Cuál de estos ejercicios te gusta más o te ha funcionado mejor? ¡Cuéntamelo en los comentarios! ⬇️ #dominada #dominadas #primeradominada #progresiondominadas #pullups #pullupsworkout #espaldaworkout #backday #fuerza #rutinadeejercicios #calistenia #calisthenics