¡Ojo con los jugos verdes! El ‘milagro’ saludable que no todos deberían tomar

En los últimos años, los jugos verdes han sido etiquetados como el elixir del bienestar. Actrices, influencers y hasta nutricionistas los recomiendan como aliados para perder peso, “desintoxicar” el cuerpo y mejorar la salud. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son realmente seguros para todos?

Para responder estas preguntas, en CROMOS consultamos a Andrea Delgado, dietista de Mayo Clinic, y a Gilma Rodríguez Escobar, profesora titular en el Programa de Medicina de la Universidad El Bosque.

El lado positivo de los batidos verdes: vitaminas y fibra en un solo vaso

Los batidos verdes no son solo una moda pasajera. Contienen vitaminas A, C y K, además de minerales esenciales como calcio, magnesio y hierro.

“Aportan vitaminas, minerales, fibra y fitonutrientes porque están preparados con verduras, hortalizas y frutas necesarios para la salud”, señala Rodríguez.

Además, si se consumen con la fruta y verdura enteras y no solo su jugo, aportan fibra, lo que es clave para la digestión y el control del azúcar en sangre.

“La fibra puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, reducir el colesterol y mejorar el estreñimiento”, explica Delgado.

El beneficio de los jugos verdes viene de los ingredientes, no del hecho de licuarlos. Fotografía por: Pexels

El mito de la desintoxicación de los jugos verdes

Uno de los mayores mitos sobre los jugos verdes es su capacidad para “desintoxicar” el cuerpo. Sin embargo, Delgado es clara en esto: “nuestro cuerpo puede eliminar toxinas sin necesidad de bebidas especiales. No hay pruebas científicas de que los zumos o batidos verdes ayuden a eliminar toxinas”.

Asimismo, Rodríguez añade que, si bien las frutas y verduras contienen antioxidantes que protegen las células, “estas cualidades se deben más al contenido nutricional de las frutas y verduras frescas que al batido en sí mismo”.

En otras palabras, el beneficio viene de los ingredientes, no del hecho de licuarlos.

No son para todos: los riesgos ocultos de los batidos verdes

A pesar de sus beneficios, los batidos verdes no son adecuados para todo el mundo, especialmente para aquellos con enfermedades de base. “Las personas con diabetes, enfermedades renales o hipotiroidismo deben tener precaución”, advierte Delgado.

1. Diabetes y exceso de azúcar

Para quienes padecen diabetes, los batidos verdes pueden ser un arma de doble filo. “A las personas con diabetes no se les sugieren estos batidos con frutas, porque pueden sobrepasar la cantidad de energía y glucosa que contienen”, explica Rodríguez Escobar.

Una forma de hacerlos más seguros es aumentar la proporción de verduras y reducir las frutas dulces, para evitar picos de azúcar en sangre.

2. Problemas renales y ácido oxálico

El consumo excesivo de ciertos vegetales en los batidos puede ser peligroso para quienes tienen enfermedades renales. “No se recomiendan para personas con enfermedades renales porque pueden contener exceso de ácido oxálico y sales derivadas de este que pueden producir cálculos renales”, señala.

Espinaca, acelga y remolacha son algunos de los ingredientes con alto contenido de oxalatos, que en exceso pueden afectar la salud renal.

3. Hipotiroidismo y absorción de yodo

Algunas hortalizas como el repollo, la col rizada y los nabos pueden interferir en la absorción del yodo, un mineral crucial para la función tiroidea.

“En exceso, pueden limitar la absorción de yodo, por esto no son recomendables en personas que tengan hipotiroidismo”, advierte la experta.

4. Niños, ancianos y personas vulnerables

No todas las personas pueden procesar bien los batidos verdes. Por ejemplo, según Rodríguez, “los niños y los ancianos son más vulnerables a los excesos o a sustancias nocivas que también pueden tener algunos alimentos y pueden causar malestares digestivos como diarreas, vómito o flatulencias”.

¿Tomarlos en ayunas es mejor? Otro mito desmontado

Otro de los puntos que trataron las expertas es la idea popular de que tomar un batido verde en ayunas potencia sus beneficios. Sin embargo, según indican, esto no tiene respaldo científico.

“No, tomarlas con el estómago vacío no aumenta sus beneficios”, afirma tajantemente Delgado.

De hecho, si bien estos alimentos pueden contribuir temporalmente a la pérdida de peso, la nutricionista advierte que este efecto es a corto plazo.

“Esta pérdida de peso no suele ser a largo plazo y puede provocar un aumento de peso adicional tras dejar de consumir estas bebidas”, asegura.

La clave de los jugos verdes: equilibrio y personalización

Entonces, ¿cómo incorporar los batidos verdes de manera saludable? La clave es el equilibrio. “Los zumos o batidos verdes pueden utilizarse como parte de una dieta sana y equilibrada. Sin embargo, no deben utilizarse exclusivamente como única fuente de nutrientes”, recomienda Delgado.

Por su parte, Rodríguez Escobar sugiere variar los ingredientes y evitar el consumo excesivo de ciertos vegetales.

“Se recomienda utilizar diferentes frutas, hortalizas y otras plantas en los batidos, con el fin de evitar un desequilibrio de nutrientes y una ingesta elevada, a largo plazo, de sustancias potencialmente nocivas”, aconseja.

¿Vale la pena sumarse a la moda?

Los batidos verdes pueden ser una buena herramienta para aumentar el consumo de frutas y verduras, pero no son una solución mágica. No “desintoxican” por sí solos, no garantizan una pérdida de peso sostenible y no son adecuados para todas las personas.

Es importante que en el mundo de la nutrición no existen respuestas universales. Lo que funciona para algunos puede ser perjudicial para otros. Por eso, antes de sumarse a la tendencia de los jugos verdes, lo mejor es consultar a un profesional de la salud. Porque al final del día, la mejor dieta es aquella que se adapta a las necesidades individuales.