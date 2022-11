La actriz de Instinto básico ha revelado que, tras haber pedido un segundo diagnóstico de un dolor que no mejoraba, le han detectado un tumor. “tumor fibroide grande que debe ser extirpado”, ha sido el diagnóstico de la enfermedad y por eso, Stone ha publicado el tema en sus redes sociales.

Puedes leer: Sharon Stone y su despampanante cambio de ‘look’

“Acabo de tener otro diagnóstico erróneo”: Sharon Stone contó que tiene un tumor Foto: Getty Images

Sharon de 64 años reveló que el primer procedimiento al cual estaba sometida fue de alguna manera “incorrecto” y dio un resultado “erróneo”. Así que con este mensaje Sharon ha querido llegar a sus seguidores con este mensaje para que no se queden con solo un diagnóstico. “Mujeres en particular: no se dejen impresionar, obtengan una segunda opinión. Puede salvarles la vida”, señaló. “ha escrito la actriz.

“Con el empeoramiento del dolor, fui a que me dieran una segunda opinión”, reveló la actriz: “Tengo un tumor fibroide grande que debe ser extirpado”.

Puedes leer: Sharon Stone no se considera una sex symbol

Luego de compartir este mensaje, las seguidoras de la actriz llenaron de mensajes positivos y de apoyo a la intérprete de ‘Casino’ “¡Oh, no! Lamento escuchar esto. Espero que tengas una pronta recuperación. ¡Cuídate! Abrazos virtuales para ti”, “Gracias por la información sobre cómo obtener una segunda opinión. Literalmente podría salvar la vida de alguien. Siempre eres tan sincera y considerada”.

Los tumores fibroides, como el que padece Stone, son masas no cancerosas que crecen en los úteros. Por lo general, no son peligrosos, pero sí pueden causar molestias y llevar a complicaciones.

Según Medline Plus, muchas mujeres con fibromas uterinos no presentan síntomas. Pero en algunas pueden tener estos síntomas:

Menstruaciones abundantes o dolorosas o hemorragia entre los períodos

Sensación de “plenitud” en la región baja del abdomen

Orinar frecuentemente

Dolor durante las relaciones sexuales

Dolor en la parte baja de la espalda

Problemas reproductivos, como infertilidad, abortos múltiples o parto prematuro

Sharon Stone reveló que sufrió nueve abortos

La actriz reveló hace uno meses una parte dolorosa y desconocida de su vida. Lo ha contado en un comentario de un post de Instagram de la revista ‘People’: “Es algo terrible que tenemos que afrontar y soportar solas y en secreto, y también con cierta sensación de fracaso”.

Puedes leer: Invencible, inquebrantable y poderosa

Más adelante escribe: “Las mujeres carecemos de un foro en el que discutir la profundidad de esta pérdida” (…) “He perdido nueve hijos por abortos. No es poca cosa, ni física ni psicológicamente. Sin embargo, sigue siendo algo que tenemos que afrontar y soportar solas y en secreto, y también con una cierta sensación de fracaso, en lugar de recibir toda la compasión, la empatía y la atención que necesitaríamos”.

En la actualidad, la actriz tiene tres hijos, los tres adoptados: Roan, 22 años, Laird, 16, y Quinn, 15.