Invencible, inquebrantable y poderosa

“Cuando llegó la primera vez me sentí pre­parada, lo superé, salí victoriosa y dije que si algún día me llegaba de nuevo iba a es­tar lista, pero no fue así. Cuando recibí el segundo diagnóstico fue muy difícil, sentí miedo por Nico­lás, me pregunté qué iba a pasar con mi hijo”.

Puedes leer: Nunca es tarde para seguirse proyectando

Es imposible no conmoverse con las pala­bras de Fernanda, una mujer de 36 años que tiene mucho que aportar desde su experien­cia. Podemos decir que le ha visto dos veces la cara a la enfermedad, una condición que la ha empoderado para enfrentarla con gallardía y un optimismo que contagia. “Al comienzo uno niega la enfermedad, después la asimila y empieza a luchar, porque, cuando uno lo hace, ya no hay nada que pueda detenerte”, dice esta mamá que también trabaja como docente.

Para el segundo diagnósti­co de cáncer, Fernanda estaba afiliada a Compensar. “Ellos me transfirieron directamen­te a la Clínica del Seno, en la que de una vez me generaron exámenes, pautas para seguir y me dieron todo lo necesario para asumir el reto”.

“Cada persona asimila el cáncer como puede. Les digo: “Si se puede, vamos a hacerlo’. Si tú cambias ese llanto y ese miedo por fe, vas a poder sonreír”.

En las evaluaciones le en­contraron dos tumores, por eso una de las primeras deci­siones fue la de someterse a una mastectomía. “Mi cirugía fue el 19 de abril, también me hicieron reconstrucción in­mediata y el vaciamiento de ganglios. Una actitud siem­pre genera un cambio, si uno tiene una actitud positiva ante lo que venga, puede decir que todo va a salir bien”, sostiene.

Puedes leer: Historias de vida: el retrato de una luchadora

Esta apasionada por el de­porte y la vida saludable siem­pre se ha sentido afortunada por contar con el apoyo de Compensar: “En los grupos de ayuda suelen comentar: ‘No, es que hace un mes manda­ron la orden, pero no me la han autorizado’. A mí, gracias a Dios, Compensar no me ha hecho esperar, llego con una orden y me transfieren de inmediato. Lo mismo aplica para los exámenes y las reso­nancias, todo ha sido de una”.

Una de las reflexiones que la han acompañado duran­te este proceso nació en una charla con su oncólogo. Fer­nanda tuvo una revelación que puede ser muy útil para las personas que estén atrave­sando una situación similar: “Cuando el doctor me dijo: ‘Vas a perder personas, es posible que pierdas el hogar, el trabajo, el seno, tu cabello, tus cejas’, le respondí: ‘Doctor, si se tiene que perder, que se pierda, si el seno no va a estar, algún día me lo podré mandar a poner; si el cabello se cae, algún día me volverá a crecer, pero a mí la vida no me va a volver a crecer, entonces, hay que luchar’”.

Fernanda se ha sometido a tres operaciones y cree que en enero terminará la quimioterapia. Si le toca pasar por radioterapia estará dis­puesta a continuar la pelea