Aitana y Evaluna estrenan su canción ‘Aunque no sea conmigo’

Este 23 de julio, la artista española, Aitana, y la cantante venezolana, Evaluna Montaner, estrenaron una canción a dúo que ha sorprendido a todos sus fanáticos. ‘Aunque no sea conmigo’ es una balada con toques de pop que promete conquistar a todos los que aman la música de ambas artistas.

Esta colaboración fue compuesta por Aitana, Evaluna, Juan Pablo Villamil de la agrupación Morat, Luis Salazar, Mango y Nabález. La letra de la canción refleja el estilo pop de ambas cantantes. Por su parte, el vídeo es una combinación de colores fríos con colores cálidos, lo que genera un contraste visual interesante para el espectador.

La emotiva historia muestra a dos niñas que se separan cuando son pequeñas. Luego aparecen Aitana y Evaluna cantando cada una en una habitación, esperando la llegada de la otra. En este momento, el videoclip en Youtube ya tiene más de 3 millones de visualizaciones y más de 200 mil me gusta.

A través de esta plataforma, los usuarios han dejado comentarios como:

“Aitana es pura luz. Esta canción me vuelve loca y el video también! GRACIAS!!!!”

“Esta canción, Evaluna y Aitana es todo lo que está bien en el mundo”.

“Evaluna Montaner, nueva crush desbloqueada. Qué voces eh, espectacular”.

En su cuenta de Instagram, la venezolana publicó dos fotografías en las que aparecen ambas artistas y escribió “¡esta guapura y yo tenemos canción nueva! ¿Ya la escucharon? Aunque no sea conmigo ya está disponible en todas las plataformas”.

El post tiene más de 500 mil me gusta y más de 1000 comentarios. Algunos de los usuarios han escrito:

Creo que la pregunta correcta es: ¿cuántas veces la escucharon hoy?

Dos de las mejores voces se juntaron y nosotras FELICES

Las amo demasiado

Por su lado, Aitana publicó un pequeño clip del vídeo que se encuentra en Youtube y escribió: “ya está out “Aunque no sea conmigo”. Quería aprovechar este post para agradecer a @evaluna 🤍 Has sido un descubrimiento precioso, eres increíblemente bella por fuera y por dentro. Gracias por haber confiado en esta canción y convertirla en algo muy especial. Puedo decir que me llevo una bonita amistad de esta colaboración y que ya tengo ganas de que nos veamos pronto de nuevo. G R A C I A S a todos por el recibimiento que le estáis dando. Os quiero. Te quiero amiga @evaluna 🤍💐 #AunqueNoSeaConmigo”.

Si todavía no has escuchado la canción o visto el vídeo, aquí te lo dejamos para que juzgues tú mismo:

¿Quién es Aitana?

Aitana es una cantante española de 22 años que participó en un concurso llamado ‘Operación Triunfo’. Allí obtuvo el segundo lugar y fue una de las candidatas a representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018.

En 2019, la cantante se convirtió en una de las cantantes españolas más escuchadas en el mundo. Su exitosa carrera la convirtió en una de las asesoras musicales de David Visbal en el programa ‘La Voz Kids’.

Ha colaborado con otros artistas latinoamericanos como Morat y obtuvo reconocimientos como el Kids Choice Awards por Artistas favorita española en 2019 y el Premio Odeón como Artista Odeón revelación 2020.