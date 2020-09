La exMiss Universo venezolana, Alicia Machado, dijo en entrevista a Ismael Cala que luego de 15 años, tiene planes de repetir la portada de la revista del conejito, completamente desnuda.

A punto de cumplir 43 años, Alicia Machado está dispuesta a posar para una sesión muy reveladora. “En Playboy lo voy a volver a hacer (aparecer desnuda). Me están invitando y me están convenciendo”, dijo al presentador de El Show de Cala.

La exreina confirmó que su aparición en la portada de la famosa revista haría parte de una predicción que le hizo el astrólogo Walter Mercado hace algunos años: “Me dijo que a los 45 años me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80, porque he vivido intensamente”.

Alicia compartió en su cuenta de Instagram un recuerdo de la promoción que hizo de la publicación en 2005, cuando apareció por primera vez en la portada de la revista para adultos. En aquel año la publicación logró la venta de más de 260 mil ejemplares.

Aunque aún no se conoce la fecha de la publicación, la también actriz dio a entender que podría ser para sus 45 años y hasta dijo que, si Jennifer López se ve espectacular a los 50, ella planea hacer lo propio. Alicia es recordada por sus problemas de sobrepeso. Recién se convirtió en Miss Universo aumentó varias tallas y tuvo muchos problemas de autoestima, que, sin duda, ha superado por completo.

