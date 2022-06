Amber Heard y Jhonny Depp: el costoso regalo de Elon Musk que venderá la actriz Foto: Steve Helber / POOL

Fue el 1 de junio cuando se conoció el veredicto final sobre la batalla legal entre los actores Amber Heard y Johnny Depp.

Varias semanas estuvieron enfrentados los artistas, presentando pruebas y testimonios que pudieran aportar al caso.

Cabe resaltar que Amber Heard y Johnny Depp estuvieron en la corte por una demanda contra difamación.

Entre los implicados en este juicio estuvieron el reconocido empresario Elon Musk, y las modelos Cara Delevingne y Kate Moss.

Amber Heard tuvo una relación con el CEO de Tesla y recibió un lujoso regalo que ahora deberá vender para pagarle a Johnny Depp.

Amber Heard y Jhonny Depp: el costoso regalo de Elon Musk que venderá la actriz

Cuando la actriz Amber Heard sostuvo una relación con el magnate sudafricano este le regaló un costoso carro.

Se trata de una Tesla Model X, un vehículo de alta gama que puede alcanzar los los 100 km/h en 2,1 segundos.

Una de las características de este carro es que puede recorrer 628 kilómetros con una sola carga y tiene 1.200 caballos de fuerza.

Hay quienes aún dudan si este fue un regalo del empresario a la actriz o si por el contrario fue la misma Amber Heard quien lo adquirió.

El precio que tiene este vehículo en el mercado es de 130.000 dólares pues es una versión totalmente equipada.

Ahora, la actriz ha dicho que no tiene todo el dinero para pagarle a Johnny Depp aún cuando la suma se redujo a 10,35 millones de dólares.

Fue su abogada quien dio a conocer que Amber Heard no tenía los fondos suficientes para indemnizar a su ex esposo.

Por ello también se conoció que existía la posibilidad de un acuerdo entre ambos para que ella no pagara esta cantidad de dinero.

Lo que dijo el abogado del actor es que él no buscaba ganar el dinero sino limpiar su nombre, pero no se conocieron detalles de si hubo o no acuerdo.

