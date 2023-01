Andrés Montoya, de Noticias Caracol, se confiesa sobre su divorcio

Andrés Montoya es el reemplazo de Juan Diego Alvira en Noticias Caracol y desde ya ha mostrado lo bien que le va, incluso se roba suspiros y piropos en redes sociales. Anteriormente se encargaba de dar las noticias de Antioquia y sus alrededores, pero desde octubre del año pasado le llegó la propuesta de mudarse a Bogotá.

Desde que se trasladó a la capital colombiana para presentar el noticiero matutino, muchos televidentes se han preguntado sobre su vida personal, por ejemplo, muchos piensan que está casado por la cercanía que tiene a la madre de su hijo, sin embargo, él se divorció antes de este importante cambio laboral que hizo.

Montoya dio recientemente una entrevista en ‘Día a Día’ y confesó que lo más difícil de haber cambiado de ciudad fue dejar a Pedro, su único hijo, que en poco tiempo cumplirá los cuatro años de edad.

“Fue lo que más me costó al tomar la decisión. Yo me separé hace casi seis meses. En ese proceso, el que más me puso a pensar fue mi hijo. Aunque también tomé la decisión de darme una oportunidad”, expresó Andres Montoya.

Esto demuestra que en el segundo semestre del año pasado la vida del antioqueño experimentó un cambio casi rotundo, no solo se acabó la relación de 11 años que sostuvo con su expareja, con quien estuvo casado 8 años y duraron tres de novios, también tuvo que mudarse por la nueva oportunidad que le había llegado.

La antigua pareja del presentador de Noticias Caracol se llama Mariana Ramírez y también es periodista, aunque nunca trabajaron juntos. En redes sociales, la mujer demuestra que es una muy buena escritora y también tiene guardados algunos recuerdos importantes sobre su familia.

¿Cómo se lleva con la mamá de su hijo?

Andrés Montoya no quiso dar muchos detalles de la separación, pero sí dejó claro que lleva una buena relación con Ramírez. El amor “cambia y se transforma. Trasciende. No es solamente la relación entre nosotros, sino de los hijos ocupando una posición que lleva a otro nivel de conversación, de interacción, de relación”, dijo en Día a Día.

Asimismo, el comunicador dio una reflexión sobre la educación que se da a un hijo cuando se está separado de la madre, “El reto es el entendimiento, la cercanía y una buena comunicación, independientemente de la distancia. Muchas veces, no garantiza que la cercanía vaya a formar mejores seres humanos. Eso lo vemos todos los días en hogares que pueden vivir muy juntos y ser muy disfuncionales”.

El consejo que Carolina Cruz le da a Andrés Montoya

La exreina de belleza, que terminó su relación con Lincoln Palomeque, tras más de catorce años de estar juntos y dos hijos, le dio unas sentidas palabras a su colega:

“Van a tener una relación toda la vida. Entonces llevar una buena relación, sana, bonita y entendida desde la aventura es lo mejor para todos, incluido el chiquitico”.