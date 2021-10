Así fue la millonaria y lujosa boda de la hija de Bill Gates

A través de su cuenta de Instagram, Jennifer Gates reveló algunas fotografías de su lujoso matrimonio. La hija del magnate Bill Gates y su exesposa Melinda French Gates, le dio el ‘sí, quiero’ al jinete Nayel Nassar en el rancho que la familia tiene en Westchester, Nueva York.

De acuerdo con Vanity, este matrimonio tuvo un costo de dos millones de dólares, lo que equivale a $ 7′534.320.000 pesos colombianos, e incluyó la actuación de Coldplay. El festejo, por la unión de la hija de uno de los hombres más ricos del mundo y el jugador olímpico, comenzó el viernes 15 de octubre con una ceremonia islámica. La familia de Nayel es de Egipto y de hecho el jinete representa a ese país en los Juegos Olímpicos.

La celebración incluyó un brunch de despedida y el sábado tuvo lugar la ceremonia principal a la que asistieron 300 invitados. Fue allí donde más glamour se desplegó. En las imágenes que los novios y los padres de la novia han compartido, se puede ver la gran decoración floral que tuvo la ceremonia.

De acuerdo con Elle, Jennifer lució un gran vestido de Vera Wang hecho a la medida. Para la fiesta, la novia utilizó un segundo vestido de la misma firma. El atuendo de manga larga era de color marfil con encaje de macramé francés. El novio, por su parte, lució un traje clásico de Armani.

Jennifer, quien es graduada de medicina de la Universidad de Standford, le concedió una entrevista a Vogue. Allí reveló detalles de la planeación del matrimonio al que los invitados pudieron ir si estaban vacunados y se habían hecho previamente una prueba de coronavirus.

De acuerdo con Jennifer, la fastuosa boda fue “difícil” de planear debido a la pandemia y al divorcio de sus padres. “Ha sido un año difícil, tanto a nivel colectivo, con la pandemia, como para nuestras familias, que están pasando por una transición. Pero nuestro amor mutuo ha sido una constante. Poder celebrar nuestra boda con nuestros amigos y familiares más cercanos ha sido un sueño hecho realidad”, afirmó la hija de Bill Gates.

Jennifer también explicó que la planeación del matrimonio no fue sencilla, pues ella se encontraba estudiando y Nayel estaba preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras el enlace, se ha dado a conocer que Bill y su hija bailaron la canción “Can you feel the love tonight”. La pareja de recién casados lo hizo al ritmo de “Yellow lights”.

En su Instagram, Bill Gates publicó una foto de la pareja y les dedicó este mensaje: “Jenn y Nayel, es imposible expresar con palabras lo feliz que me hace verlos llenos de alegría el día de su boda. Estoy muy orgulloso de ustedes dos por todo lo que han logrado en sus vidas hasta ahora y por todo lo que harán con su futuro juntos.”

Melinda French Gates también acudió a esta plataforma para referirse a la unión de su hija. En su publicación escribió “qué alegría celebrar la luz y el amor de @jenniferkgates y @nayelnassar este fin de semana pasado. Muy agradecidos de haber podido encontrar una manera de reunirnos de manera segura para este día especial”.