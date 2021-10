El príncipe William critica fuertemente la carrera del turismo espacial

El príncipe Guillermo, actual duque de Cambridge, criticó este 14 de octubre la carrera por el turismo espacial e hizo un llamado a centrarse en los problemas medioambientales del planeta. A dos semanas de que se realice la COP 26, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se celebrará en Glasgow, Escocia, el duque y segundo heredero al trono británico hizo un llamado para arreglar la Tierra.

En sus declaraciones, en entrevista con la BBC, el hijo de Lady Di y el príncipe Carlos dijo “algunas de las mentes y cerebros más brillantes del mundo deberían intentar antes que nada arreglar este planeta, no tratar de encontrar el próximo lugar para vivir”.

Las críticas del duque llegan horas después de que William Shatner, actor de “Star Strek”, realizara un viaje de unos minutos al espacio. El trayecto se hizo a bordo del cohete Blue Origin, propiedad del multimillonario Jeff Bezos, y convirtió al actor en la persona de mayor edad en llegar a la última frontera.

Este vuelo es el segundo con pasajeros abordo que se realiza por parte de la empresa del fundador de Amazon. Bezos pretende consolidarse como el líder y actor principal del turismo espacial, en donde también compiten los empresarios Richard Branson y Elon Musk.

Es importante resaltar que los constantes viajes al espacio, debido al turismo espacial, se podrían convertir en una amenaza por el impacto ambiental que causarían. La quema de combustibles contribuiría en la emisión de gases efecto invernadero, una de las principales causas del calentamiento global.

El duque de Cambridge también le dedicó unas palabras a su padre, el príncipe Carlos. Según Guillermo, el hijo mayor de la reina Isabel II dijo que su padre va “muy por delante” en materia de cambio climático y se sumó a él para solicitar medidas contundentes durante la COP 26, que se va a realizar a partir del 31 de octubre.

William afirmó que Carlos, de 72 años, “ha demostrado que va muy por delante, mucho más allá de su tiempo, al advertir sobre algunos de estos peligros”. El duque añadió “sería un desastre absoluto si mi hijo George estuviera sentado aquí hablando con ustedes… dentro de 30 años, todavía diciendo lo mismo, porque para entonces será demasiado tarde”.

El duque también le advirtió a los líderes mundiales que a pesar de las palabras inteligentes, no hay acciones suficientes. William afirmó que quiere “que las cosas que he disfrutado -la vida al aire libre, la naturaleza, el medio ambiente- estén ahí para mis hijos, y no sólo para mis hijos, sino para los hijos de todos”. Sus declaraciones concluyeron con un fuerte llamado, “si no tenemos cuidado, vamos a robar el futuro de nuestros hijos con lo que hacemos ahora”.