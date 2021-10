“Me sueño cómo vamos a regañarlo”, Camilo sobre su hijo con Evaluna

Este 13 de octubre, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner anunciaron que se convertirán en padres por primera vez. A través de sus redes sociales, la joven pareja de artistas dio a conocer por medio de video oficial de ‘Índigo’ que le darán la bienvenida a su primer bebé.

Te puede interesar: Princesa de los Países Bajos podrá casarse con una mujer y reinar

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En el video se ve a Camilo y Evaluna hablándole al niño que viene en camino, mientras la cantante posa frente a la cámara y muestra su vientre. Parte de la letra dice “porque llegó a mí vida el amor de mi vida, yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano”.

Los fans han manifestado su alegría y compartido la felicidad de la pareja. Algunos de los comentarios son:

“Que belleza, que lindo es desear y celebrar la vida de un hijo. ¡Dios bendiga esa panza, ser papá es un voto de confianza de Dios!”

“Felicidades que bendición tan hermosa”

“El bebé de la tribu”

¿Qué habían dicho antes los artistas sobre convertirse en papás?

Desde que la pareja contrajo matrimonio en 2020, muchos de sus fanáticos esperaban que Camilo y Evaluna tuvieran un bebé. Es por esto que, en ocasiones anteriores, a ambos artistas les habían preguntado sobre lo que esperaban y deseaban cuando este momento llegara.

Camilo, por su parte, en un en vivo con la periodista Luz María Doria, afirmó que “me sueño las dinámicas, me sueño cómo vamos a regañarlo cuando haga algo que no queremos que él haga, cómo vamos a celebrar las cosas sin quitarle la espontaneidad”. En cuanto a si es niño o niña dijo “tú sabes que yo no sé. Soy de poco soñar eso. Yo no pienso tanto en eso”.

Lee también: Las cosas por limpiar: esta es la historia real detrás de la serie de Netflix

En medio de las grabaciones de La voz kids en México, donde el cantante colombiano era jurado, confesó que ya quería convertirse en padre. Su compañera María José le dijo “Ay Cami, ya quiero que seas papá”, a lo que el artista dijo “sí quiero ser, sí quiero, claro que quiero y tener un hijo talentoso como tú”.

Por otro lado, Evaluna había confesado que ya quería convertirse en madre. En entrevista con la revista Tú, la cantante dijo “mi sueño grande es ser mamá”. En ese momento, dijo que por el momento no planeaba convertirse en mamá. Ante sus afirmaciones, Camilo le respondió “dame un baby, un baby con bigote”.

Ahora que la noticia se ha confirmado esperaremos a conocer más detalles sobre el embarazo de la cantante venezolana, su embarazo y mucho más.

¡Felicitaciones a la pareja!