Así han cambiado los hermosos hijos de Shakira y Gerard Piqué

Shakira y Piqué son una de las parejas de famosos más admiradas. La cantante colombiana y el futbolista español se conocieron en la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010 y confirmaron su noviazgo a principios de 2011.

Desde entonces han estado juntos y de su amor nacieron sus dos hijos Milan y Sasha. En una entrevista que Piqué le concedió al diario L’Espourtiu dijo “gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí al amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable”.

Muchos han esperado por años que la artista y el deportista se casen. Sin embargo, Shakira, en entrevista con el portal 60 minutes, declaró que no habrá matrimonio pues este la asusta. La barranquillera dijo “no quiero que me vea como la esposa; prefiero que me vea como su novia”. Además, la cantante de ‘Waka Waka’ añadió “es como una fruta prohibida; quiero mantenerlo atento”.

Si bien la pareja no planea convertirse en esposos, en estos últimos años hemos podido ver cómo han crecido su lindos retoños.

Milan Piqué Mebarak

El 22 de enero de 2013 en Barcelona nació Milan, el hijo mayor. En el comunicado que emitieron sus padres luego de su nacimiento, se afirmó que su nombre significa “querido, lleno de gracia y amoroso en eslavo; en romano antiguo, entusiasta y laborioso; y en sánscrito, unificación”.

El pequeño ya tiene 8 años y en redes muchos afirman que se parece bastante a Piqué, aunque tiene el cabello castaño oscuro y los ojos café como Shakira.

Sasha Piqué Mebarak

Dos años más tarde, el 29 de enero de 2015, nació en Barcelona el segundo pequeño a quien la pareja llamó Sasha. Al igual que con su hermano mayor, el comunicado sobre su nacimiento también hacía referencia al significado de su nombre.

“El nombre Sasha es de origen griego y ruso y significa ‘defensor de la humanidad’ y ‘guerrero’”. Al inicio, el pequeño se asemejaba mucho a su padre, tiene el cabello rubio como Piqué cuando era pequeño. Sin embargo, con el tiempo, el niño parece verse mucho más como su padre, aunque guarda ciertos rasgos como el cabello claro.

Milan y Sasha se roban el show en las redes sociales de sus padres

Pocas veces Shakira o Gerard Piqué comparten fotografías con sus hijos. Sin embargo, en estas imágenes podemos ver el crecimiento de los dos pequeños.

Aquí podemos ver a los 3 hombres de la casa. Esta es una selfie del futbolista con sus dos hijos.

En esta podemos ver a Shakira con los dos niños mientras practicaban surfing

En esta última podemos ver los dotes de bailarines de ambos niños mientras se mueven al ritmo de ‘In da getto’ de JBalvin.