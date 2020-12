El expresidente Barack Obama confesó recientemente que, por causa de la pandemia, su yerno vivió con la familia durante varias semanas.

A Barack Obama le llegó uno de los momentos más temidos por los papás de mujeres: conocer al novio. Pero lo particular de esta presentación “oficial”, es que no solo lo conoció, sino que pasó a vivir con él por muchos días.

El asunto es que Rory Farquharson, de origen británico y novio de Malia, la hija mayor de Barack y Michelle tuvo un problema con su visado apenas inició el confinamiento en los Estados Unidos, y como no pudo regresar a casa, los Obama lo hospedaron en la suya.

Puedes leer: los Obama ya no quieren vivir bajo el mismo techo

Fue el propio expresidente quien dio los detalles en entrevista radiofónica en el espacio The Bill Simmons Podcast, en donde confesó que lleva una excelente relación con su yerno. “Y aunque yo no quería que me cayera bien, lo hizo porque es un buen chico”, dijo entre risas.

Rory estudia Derecho en la Universidad de Harvard, al igual que Malia y según Obama aprovecharon el tiempo juntos para jugar cartas y tener charlas profundas. Con el buen sentido de humor que lo caracteriza aseguró que ver comer a un chico, después de vivir rodeado de mujeres, fue toda una experiencia para él, pues está acostumbrado a que las porciones que sus hijas consumen sean mucho menores a las que comía el novio de Malia.

Te puede interesar leer: Michelle Obama reveló los secretos para un matrimonio duradero