A propósito de la celebración de aniversario de su matrimonio con Barack Obama el próximo mes, Michelle se sinceró con Conan O’ Brien sobre lo que se debe hacer para que un matrimonio perdure en el tiempo.

No todo ha sido color de rosa para Michelle y Barack Obama en su relación; sin embargo, la recordada primera dama de los Estados Unidos destacó que han sido muchos los buenos momentos en su matrimonio, que en octubre cumplirá 28 años.

Durante el episodio más reciente de The Michelle Obama Podcast habló de no darse por vencido cuando las circunstancias se pongan difíciles. “Hubo momentos en que quise empujar a Barack por la ventana. Y lo digo porque es como, tienes que saber que los sentimientos serán intensos. Pero eso no significa que renuncies”, y añadió: “Y estos periodos pueden durar mucho tiempo. Pueden durar años”.

Michelle, de 57 años, y O´Brien, casado desde el 2002, sostuvieron un diálogo franco en el que destacaron que las generaciones pasadas no estaban abiertas a hablar de lo que debían hacer para que el matrimonio funcionara, qué las parejas jóvenes se rinden pronto y que lo que realmente se necesita es operar como un equipo de baloncesto.

“Si estás mirando un equipo, la gente con la que quieres ganar, entonces el número uno, quieres que todos en tu equipo sean fuertes, ¿verdad? No quieres ningún eslabón débil, no quieres a alguien a quien puedas dominar. Tienes que ser capaz de hacer de todo, especialmente en el baloncesto, es como, nunca elegirías a alguien que diga, ‘Yo solo dribleo -hacer rebotar el balón entre el suelo y la mano del jugador-. No tiro, no defiendo, solo dribleo’”, explicó” la protagonista de Becoming.

Michelle también resaltó la importancia de darse el tiempo para conocer a la persona con la que estás saliendo en varias situaciones. “No hay una manera mágica de hacer que eso suceda, excepto obtener los conceptos básicos para encontrar a alguien, ser honesto acerca de querer estar con ellos, salir con ellos en serio, planear, hacer un compromiso, ver a dónde va y luego hacer que suceda”, declaró.

En noviembre de 2018, Michelle Obama dijo a la revista People que había acudido a un consejero matrimonial, y que lo hacía público para recordarle a la gente que las relaciones no son perfectas. “Debido a que somos modelos a seguir, es importante que seamos honestos y digamos que si estás casado y hay ocasiones en las que quieres irte, eso es normal, porque yo me sentía así”, concluyó.

