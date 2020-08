El cantante español Miguel Bose ha sido centro de polémica estos días por su posición frente al coronavirus. Ha dicho que es un invento de los gobiernos para controlar a la población por medio de vacunas, pero extrañamente fue visto usando tapabocas mientras compraba flores en un comercio en Madrid, España.

El público está un poco confundido tras las declaraciones de Miguel Bosé con relación al Covid-19. Lleva meses publicando mensajes como “Yo soy la resistencia” y “nos quieren matar”. Incluso invitó a participar de la manifestación “antimascarilla’ en la Plaza de Colón, en Madrid, el pasado domingo. Pero Bosé no solo no asistió, sino que fue visto usando este elemento de protección a la salida de sun supermercado.

Las críticas no fueron pocas y el cantante decidió hablar desde su cuenta con un mensaje completamente distinto. Bose justifico el uso de su mascarilla argumentando que la gente en la tienda a la que asistió para llevar flores y víveres a su casa, hubiera podido molestarse si lo viera sin esta y que la razón para no usarla es que sufre de una enfermedad respiratoria. “Tengo un documento médico que me permite no llevarla porque, como bien oís, tengo asma”, afirmó.

Fue más allá y dijo que mantiene su postura frente al uso obligatorio, pero que, según sus propias palabras, “el bicho sí existe y ha matado a mucha gente”. Bose intentó zanjar la gran cantidad de comentarios en redes diciendo: “A la mascarilla obligatoria, generalizada y sin excusas digo no”. Algunos fieles seguidores le han perdonado su repentino cambio de opinión, pero hay varias personas que insisten en que a Bosé se le zafó un tornillo.

