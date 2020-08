Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños tuvieron una relación de muchos años y contrario a lo que se creía, los hijos no llegaron por decisión de él.

Florinda Meza no suele tocar asuntos de su vida privada, pero lo cierto es, que desde que enviudó, ha ido revelando detalles de su relación amorosa con el creador de El Chavo del 8, Roberto Gómez Bolaños.

No es un secreto la gran diferencia de edad que existía entre la pareja y que fue Florinda Meza su segunda esposa. Las que resultaron sorpresivas fueron sus declaraciones acerca de la razón para no tener hijos en común. La viuda aseguró que fue Chespirito quien decidió que no los tendrían a pesar de que ella sí quería.

Te puede interesar: Brad Pitt contraataca en el juicio de divorcio de Angelina Jolie

“A los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío, amándote como él me amaba, sería su adoración y él no podría cargar con el peso de la culpa de amor menos a los otros, y si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que lastimaran o agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración. Que no lo pusiera yo en ese predicamento”, fueron las palabras de Florinda Meza respecto a la opinión de Roberto acerca del tema de los hijos.

Roberto Gómez estuvo casado con Graciela Fernández en primeras nupcias y de esa unión nacieron 6 hijos: Roberto, Paulina, Graciela, Teresa, Marcela y Cecilia. Los rumores en el set, en ese entonces, aseguraban que durante las grabaciones nació la química entre Florinda y Chespirito, lo que desencadenó que terminara con Graciela luego de un largo proceso de divorcio.

Con lágrimas en los ojos Florinda aseguró que pese a no cumplir su deseo de ser madre vivió una vida plena junto a su gran amor. “Él me amó con el 100 que podía dar. Me lo agradecía, él me conocía, conocía mi instinto maternal, pero me agradecía eso, que yo lo aceptara de esa manera. Le agradezco a él muchísimas cosas como hacer mi vida interesante”.

Con relación al conflicto entre Televisa y Chespirito, que terminó por sacar las emisiones del programa de la parilla en muchos países del mundo, aseguró que la dejaron por fuera de esa decisión. “No sé qué pasó, de pronto veo en las noticias o me entero por las noticias que resulta que no hubo un acuerdo entre las partes y Televisa. Y pues no soy parte de las partes, pero nadie me dio parte de que tenía que participar en las partes. Soy parte de las partes, pero estoy fuera de eso por alguna extraña razón”.

También puedes leer: A María Celeste la sacaron después de 18 años en “Al Rojo Vivo”