Britney Spears: dónde nació, cuántos hijos tiene, sus éxitos y más curiosidades

Conoce estos 10 datos de Britney Spears.

Este 2 de diciembre, Britney Spears está cumpliendo 40 años. Luego de 13 años de estar bajo la tutela de su padre, la cantante festeja sin la supervisión de terceros y en control de su vida y sus finanzas. Para conmemorar el cumpleaños de la artista, hemos reunido estas 10 curiosidades que probablemente no sabías de la princesita del pop.

1. ¿Dónde nació?

Britney Spears nació en McComb, Mississippi el 2 de diciembre de 1981. Su nombre de nacimiento es Britney Jean Spears. Es hija de Jamie Spears, un ex contratista y chef, y Lynne Spears.

2. ¿Cuántas veces se ha casado?

La cantante se ha casado en dos ocasiones. La primera vez fue con Jason Alexander el 3 de enero de 2004. El matrimonio fue anulado y solo duró 55 horas. El segundo matrimonio fue con Kevin Federline el 18 de septiembre de ese mismo año. La relación llegó a su fin el 30 de julio de 2007 cuando se divorciaron.

3. ¿Cómo se llaman los hijos de Britney?

La cantante tiene dos hijos, producto de su relación con Kevin Federline. Se llaman Sean y Jayden Federline. El mayor nació el 14 de septiembre de 2005 y el menor el 12 de septiembre de 2006.

4. Trabajó con Disney

Entre 1993 y 1994, Britney fue miembro del elenco de “The Mickey Mouse Club”, en donde también estuvieron estrellas como Ryan Gosling, Christina Aguilera y Justin Timberlake.

5. La más influyente

En 2002, la revista Forbes nombró a Britney Spears como la celebridad más poderosa de Hollywood. Su gran carrera profesional la hizo merecedora de una estrella en el Paseo de la Fama en 2003.

6. Sus más grandes éxitos

Los éxitos número uno en la lista Billboard Hot 100 incluyen: Baby one more time, Womanizer, 3 y Hold it against me.

En cuanto a álbumes, dentro del listado Billboard 200, se encuentran: Baby one more time, Oops! … I did it again, Britney, In the Zone, Circus y Femme Fatale.

7. ¿Cuáles fueron sus influencias musicales?

En diferentes entrevistas, la artista ha expresado que sus más grandes influencias fueron Madonna, Janet Jackson y Whitney Houston.

8. Nueva era en el pop

De acuerdo con la revista Rolling Stone, Britney “ayudó a iniciar una nueva era para el género que había quedado inactivo en la década que siguió a New Kids on the Block”. Se convirtió en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos”.

9. Premios y reconocimientos

Su gran carrera musical ha sido reconocida con un premio Grammy, siete Guinness Records, seis MTV Videos Music Awards y siete premios Billboard Music Awards.

10. Tutela

Desde 2008, Jamie Spears, padre de la cantante, ejerció como su tutor. Era quien manejaba y controlaba su vida personal, laboral y financiera. Sus decisiones llegaron a influir en la autonomía reproductiva de la artista, quien aseguró que no podía quedar en embarazo por el dispositivo anticonceptivo que le habían implantado.

Tras 13 años de control, Brenda Penny, jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, aceptó la solicitud de Britney para terminar con esa medida. A través de su cuenta de Instagram, la artista dijo “Dios mío, amo tanto a mis fans que es una locura”, escribió Spears. “¡¡¡Creo que voy a llorar el resto del día !!!! El mejor día de mi vida... alabado sea el Señor... ¿puedo obtener un amén ???? #FreedBritney”.