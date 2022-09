“Cada uno debe seguir su camino”: Shakira reaparece tras su separación con Piqué

La noticia de la ruptura amorosa se conoció el pasado 4 de junio y desde entonces la barranquillera no había hablado del tema.

Los rumores empezaron a darse porque Shakira y Piqué ya no aparecían juntos en eventos y había dejado de publicar fotos juntos en sus redes.

Además se decía que el deportista le había sido infiel a la cantante con una mujer de 23 años que trabajaba con él.

Un tiempo después la noticia del nuevo noviazgo de Gerard Piqué se confirmó pero Shakira no había dado declaraciones al respecto.

Shakira y Piqué decidieron separarse Foto: Instagram

La expareja ha dado de qué hablar porque no han podido llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos Milan y Sasha.

Pero ahora la colombiana Shakira ha roto su silencio en una entrevista exclusiva.

Te contamos lo que dijo.

La separación de Shakira y Gerard Piqué

Fue en el año 2010 cuando Shakira conoció al futbolista Gerard Piqué gracias a su interpretación del tema musical de la Copa Mundial en Sudáfrica.

Empezaron a salir, a conocerse y tiempo después formaron un hogar. De este amor nacieron Milan y Sasha, sus dos hijos.

Pero el pasado 4 de junio se conoció que la pareja había decidido darle punto final a su relación de 12 años.

Ninguno se había pronunciado al respecto, aunque se conocieron detalles sobre la nueva pareja sentimental de Piqué.

Una joven de 23 años, rubia y que al parecer trabaja con el catalán en una de sus empresas, Kosmos, y a quien ya no esconde.

A raíz de esto, Shakira y Piqué han intentado llegar a acuerdos para saber quién se queda con la custodia de sus hijos pero ninguno de los dos se había pronunciado sobre su separación.

Shakira habla por primera vez sobre su separación con Gerard Piqué

La barranquillera Shakira es todo un ícono mundial y tras conocer la noticia de su separación muchos de sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo.

También cabe recordar que no solo ha tenido que pasar por su tema de separación, además ha estado al tanto de la salud de su padre.

Y por si fuera poco, ha tenido que enfrentar temas legales con la Fiscalía de España por supuesto fraude fiscal.

Pero fue en una exclusiva con ELLE, desde su casa de Barcelona, donde Shakira decidió contarle a sus fanáticos la situación que vive actualmente.

“Mi papá una vez me dijo: ‘Vive tu vida’, y es un consejo muy sencillo, muy simple, pero a la vez muy profundo”, empieza el video donde habla Shakira.

Añade la colombiana, “yo creo que cada cual debe seguir su camino y pensar en su destino sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás”.

Una de las cosas que afirmó Shakira en su entrevista es que “todos pasamos por momentos difíciles en la vida (...) pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano, sobre todo nosotras las mujeres”.

La barranquillera compartió con sus seguidores que tiene como máximo sueño ver a sus hijos crecer, “felices y realizados”.

Cuando le preguntaron sobre la situación que está pasando, Shakira respondió que “es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo”.

Sostuvo además que, “es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”.

Shakira se refirió también sobre la relación que lleva con su expareja, “independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos”.

Además sostuvo, “tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro”.

“Te Felicito”, la canción que Shakira habría hecho para Piqué

En la entrevista también le preguntaron a la cantante sobre su canción “Te Felicito”, que se rumoraba había hecho para Piqué.

A lo que ella respondió: “solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal”.

La colombiana contó que en estos duros momentos ha tenido personas maravillosas que la han acompañado y apoyado.

“Will I Am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite. O Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano”, contó Shakira en su entrevista en ELLE.

Finalmente la cantante dijo que este era un momento donde son solo ella, sus hijos Milan y Sasha, su familia y sus amigos más cercanos.

