Canción de Shakira contra Piqué, generó la reacción del papá de Clara Chía

El estreno de la canción de la canción Shakira con Bizarrap sigue dando de qué hablar. La “tiradera”, como la llaman, contra Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía ha marcado la tendencia musical de los últimos días.

A través de redes sociales, han sido muchos los comentarios que se han visto entorno a la letra de la canción. Incluso, se asoció un mensaje del mismísimo Papa Francisco a la canción, sin que él hiciera referencia directa a la composición.

Puedes leer: ¿Gracias a Shakira, Casio hizo acuerdo con Piqué? Esto confesó el deportista

“Recordemos siempre que el modo en que tratamos al último y menos considerado entre nuestros hermanos y hermanas, revela el valor que reconocemos al ser humano”, fue el trino del Papa, escrito en su cuenta oficial de Twitter el 12 de enero, día posterior al lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53.

Aunque ya han pasado 5 días de la presentación inicial, aún se escuchan y se leen polémicas declaraciones de la canción. Por ejemplo, el propio padre de Clara Chía rompió el silencio y se refirió al tema que hoy está en boca de todos.

El papá de Clara Chía habla sobre la nueva canción de Shakira

El padre de la joven de 23 años dijo a los periodistas del programa Sálvame que la canción no es el tipo de música que es de su agrado. Indicó que él opta más por lo clásico e incluso catalogó la composición de Shakira como algo que se escucharía en un bar.

Lee también: Shakira: ¿Cuánto va a facturar con la sesión de Bizarrap después de la polémica?

“Bueno, el padre de Clara Chía es divino, dice que no le gusta nada este tipo de música, que escucha música clásica, y que él es más de Bach y Vivaldi, y que no frecuenta los bares”, revelaron en el programa a través de la periodista Mayte Ametlla.

Así mismo, el reconocido abogado, le dijo al medio de comunicación que su hija se encuentra bien, por lo que la canción no la afectó profundamente. “Respecto a su hija sí que nos ha dicho que, seguro que se encuentra muy bien”.

Reaparición de Clara Chía tras la canción de Shakira con Bizarrap

El pasado domingo15 de enero, Gerard Piqué llegó a las instalaciones de la Kings League en un carro de marca Twingo, el cual, fue mencionado por la barranquillera en su canción al decir: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”.

Puedes leer: Tras canción de Shakira con Bizarrap ¿Piqué perdió millonario contrato?

Al visitar el lugar, el exjugador del Barcelona habría estado acompañado su actual pareja, Clara Chía. Aunque no es confirmado, varios usuarios en TikTok indican que se trata de ella al verla en un video sentada en una esquina, no muy cerca de Piqué.

Varios de los comentarios del video son: “Clara Chía bien aburrida en la esquina”; “Queremos en el medio tiempo la canción de Shakira porfis”; “A Casio ya no le conviene que pique use el reloj”; “Vaya felicidad de clara”; y “Shakira no lo pudo lastimar”.