Carmen Aub cuenta todos los detalles de su programa: ‘Con Carmen’

Carmen Aub regresa una vez más a la televisión de la mano de la segunda temporada de ‘Con Carmen’, el programa que ella misma conduce en el canal E! Entertainment, su estreno es este miércoles 7 de septiembre a las 8 de la noche.

La mexicana siempre será recordada por su papel como Greta en la serie ‘Niñas Mal’ de MTV, aunque también tiene papeles en producciones como ‘El Señor de los Cielos’, ‘El Chema’ o ‘Mujer de Nadie’, pero ahora demuestra otra faceta con un proyecto que la acerca más a los televidentes.

‘Con Carmen’ es un espacio único en la televisión latinoamericana porque celebridades y expertos reflexionan sobre la importancia de derribar estereotipos y promover una sociedad cada vez más inclusiva con el empoderamiento femenino como bandera.

Temas tan diversos que van desde cómo entrenar las emociones como si fuesen músculos, aprender a elegirse a uno mismo, entender la ausencia de amor propio como detonante de relaciones tóxicas, los swingers o el amor sin ataduras, reflexionar sobre la paternidad moderna y el papel que los papás deberían desempeñar hoy en día o hasta el esoterismo, las redes sociales, dietas o el sexoservicio como el oficio más antiguo desde la óptica y el cuerpo de una mujer que lo elige.

Cromos conversó con Carmen Aub para conocer más detalles de este proyecto, así como otros elementos en su notable carrera:

Cromos: ¿Qué te lleva a mostrar esta nueva faceta como conductora de ‘Con Carmen’?

Carmen Aub: Ahorita en esta nueva faceta como conductora van a conocerme también como Carmen, el público me conoce con todos mis personajes, pero yo quería aprovechar mis plataformas, todas las puertas que se me han abierto por los papeles que he interpretado para dejar mi granito de arena en el mundo y qué mejor manera que iniciar conversaciones en las que todos se pueden relacionar, el tema del dinero, de la muerte, mascotas, erotismo, tantos temas que son mundiales, no importa si estás en Colombia o si estás en México, no importa si eres hombre o mujeres, son temas que debemos hablar y que tienen muchos tabúes.

C: Teniendo en cuenta que los temas que tratas en el programa pueden estar relacionados con la salud e inteligencia emocional, ¿qué aconsejas para fortalecer estos factores?

CA: Yo creo que el cuestionarnos quiénes somos, pero cuestionárnoslo constantemente, o sea, reinventarnos, decir lo que creo es porque de verdad lo pienso yo, o porque me lo inculcaron en mi familia, la escuela, la sociedad. Entonces conocernos, antes que nada, también no meternos en cajas, luego nos ponemos unos títulos y ahí es donde se crean los estereotipos. Yo no me pongo una etiqueta de cómo soy, porque soy muchas cosas, soy camaleónica.

C: ¿Qué experiencia o lección te queda de participar en esta producción?

CA: Que siempre estoy aprendiendo algo nuevo, nunca dejas de aprender que hay distintas formas de vivir la vida, de ver la vida. Yo puedo decir que algo que aprendo mucho con todos los invitados que tengo es que yo estoy en un lugar muy privilegiado, soy mujer, soy blanca, soy rubia, en Latinoamérica, desafortunadamente la sociedad me da un lugar de privilegio que también las demás personas merecen. Yo puedo contar mi historia o hacer mis entrevistas, o tener mis puntos de vista, mis críticas, pero solamente tengo mi lado de la historia y a veces no veo la realidad de las otras personas, es bien importante ser conscientes de nuestro papel en la sociedad.

C: ¿Qué recuerdo guardas de Niñas Mal? Un proyecto por el que tanto te recuerdan, especialmente en Colombia:

CA: Ya pasó muchísimo tiempo, pero Greta/Lola ha sido de mis papeles favoritos porque además de que era un elenco juvenil y fue la primera vez que yo me fui de Miami, de mi casa, y además me fui a Colombia, me lo gocé mucho, y tengo muy buenos recuerdos.

Fue una de las series que más me gocé, además me dejó grandes amigos, casualmente, la semana pasada comí con Ricardo Polanco, que estuvo en Niñas Mal, con Isabel Burr, que era una de las Niñas Mal, qué padre que a pesar de haber pasado diez años puedo irme a tomar un café con ellos y decir: ‘qué lindo, somos amigos’.

C: ¿Qué personaje o proyecto te gustaría emprender en el futuro?

CA: Por el perfil que tengo me ponen siempre de la villana, fresa, sangrona, lo entiendo, tengo ese perfil, pero quiero que me reten, puedo ponerme lentes color negro, pintarme el pelo, engordar, pintarme, raparme, lo que necesiten para que las personas digan: ‘nunca hubiera imaginado a Carmen en ese papel’ y yo creo que eso también está padre, es algo que quisiera hacer, que me reten.

C: ¿Qué más podemos esperar de Carmen Aub en el resto del 2022?

CA: Tengo una película que se acaba de estrenar en Prime Video que se llama ‘Doblemente Embarazada’, es una comedia que está bien divertida, muy diferente a lo que el público está acostumbrado a verme, no me tocó necesariamente la mamona (risas), sí me pintaron el pelo.

Tengo el estreno de Con Carmen, que a la par tenemos el podcast que lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube, ya tenemos cuatro episodio y cada miércoles seguirán saliendo y ahorita estoy en un proyecto del cual no les puedo decir mucho, es para Telemundo.