Carolina Cruz hace fuerte confesión sobre su supuesto novio

Hace así un año Carolina Cruz se separó de Lincoln Palomeque, después de catorce años de relación y tener dos hijos. Desde entonces, parece que ella no se ha animado a tener un nuevo amor, aunque han rondado varios rumores y ha sido vista compartir con diversos personajes.

A propósito, hace unos días la presentadora de televisión fue entrevistada por Eva Rey y en el espació dio a entender que está saliendo con alguien y que está muy contenta, aunque cree que todavía no es el momento para presentarlo y hacerlo oficial.

Por esos mismos días, la vallecaucana fue vista en un evento de cata de vinos acompañada de un hombre que se llama Holman Fuentes, al poco tiempo fueron protagonistas de titulares, pues muchos asumieron que él es su nueva pareja.

Holman Fuentes y Carolina Cruz Foto: Arturo Rodriguez - Arturo Rodriguez

Parece que Carolina Cruz se arrepintió de lo que dijo a la periodista española y terminó diciendo que ella no tiene un amor, sino dos, haciendo referencia a sus niños Matías y Salvador. Asimismo, se ha mostrado muy sarcástica en sus redes por el supuesto noviazgo que tiene con Fuentes.

Se desmiente el romance entre Carolina Cruz y Holman Fuentes

La exreina de belleza dio recientemente una entrevista a la revista Don Juan y en el espacio aprovechó para hablar de los novios que le han inventado y habló del empresario en cuestión.

Cruz dijo que Holman es un amigo suyo y es gay, al igual que Fabio Starita, a quien se ha referido como su “mozo eterno”, y Diego Pachón, con quien también ha sido involucrada por la prensa.

“¡Todo el tiempo me arman chismes!, con mi mejor amigo Fabio Starita nos juntan todo el tiempo; con él me casan desde hace siete años, y es mi mejor amigo gay. Ahora también me emparejan con Diego Pachón, que es otro de mis amigos gay, si no me casan con Fabio me casan con él, pero ahora entró otro al combo: Holman, otro amigo gay. A mí ya me da risa cuando me inventan un nuevo novio”, expresó en la entrevista a la revista masculina.