Carolina Cruz habla de cómo quiere que sea la novia de Lincoln Palomeque

Carolina Cruz sigue siendo una de las personalidades más comentadas en el país, entonces cuando oficializó su separación de Lincoln Palomeque a principios de este año, se convirtió en centro de atención en todos los medios y redes sociales.

Ya han pasado varios meses y la presentadora de televisión ha manifestado en diversas ocasiones que sostiene una relación amistosa con su expareja, especialmente porque son los padres de dos niños, Matías y Salvador.

¿Qué dijo Carolina Cruz sobre Lincoln Palomeque?

Ahora, el nombre de la vallecaucana ha sido muy mencionado recientemente porque dio una entrevista a Eva Rey, donde tocó varios temas, su fortuna, su nueva ventura en el amor y por supuesto, el actor cucuteño.

Como ya se mencionó previamente, Carolina Cruz se lleva bien con el papá de sus niños y en este nuevo espació le reveló a la presentadora española que no le preocuparía que Palomeque esté listo para darse una oportunidad en el amor, confesó que no sentiría celos, aunque sí le gustaría que fuera una buena mujer con la que saliera su ex y así pueda compartir con Matías y Salvador.

“La preocupación es que sí se consiga una buena persona; una persona buena, honesta, chévere, que yo me sienta con toda la tranquilidad de podérselos entregar [a los niños] y que compartan y que disfruten”, confesó la también emprendedora.

Cruz también añadió que desde que se terminó su relación Lincoln Palomeque ninguno intentó volver a retomar la relación amorosa y que en estos momentos tienen una comunicación estable, aunque no hablan todos los días.

“De vez en cuando [nos escribimos]. […] Él está muy pendiente de los gordos, cuando quiere los puede ver, cuando quiere puede ir a la casa. Es una decisión muy sana, porque no podríamos tener una custodia compartida por el trabajo de Lincoln; es totalmente imposible. Hemos tratado tomar las cosas con mucha madurez”, agregó.

Vale resaltar que la exreina de belleza no explicó si el actor conoce o sabe el nombre del hombre con el que está saliendo, aunque sí detalló que es muy pronto para presentarlo a sus hijos.

La candente entrevista a Carolina Cruz

Durante esta oportunidad, la presentadora de televisión tocó varios temas de su vida personal, uno de ellos tuvo que ver con hace cuánto no tiene relaciones sexuales. La periodista, Eva Rey, le preguntó: “¿Cuánto hace que no haces el amor?”.

Ante esta llamativa pregunta, Carolina Cruz no pudo evitar estallar en risas, luego contestó: “No hace mucho”, estas palabras dejaron con más dudas a la española y le pidió aclarar, pero la vallecaucana solo reiteró: “Que no hace mucho”.

Entonces Rey mencionó que al ser así podría decirse que hay alguien en su vida en estos momentos, algo que la también empresaria no quiso negar, de hecho, confirmó que es cierto, que está muy contenta, sin embargo, aclaró que todavía no sabe cuándo será el momento indicado para hacerlo oficial y presentarlo.