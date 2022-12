El grave accidente que Juliette Pardau sufrió con sus ojos

Juliette Pardau es una de las actrices más exitosas del momento, a pesar de ser de Venezuela, en Colombia ha tenido un gran recibimiento, gracias a su trabajo en producciones como ‘Pa’ Quererte’, ‘La Nieta Elegida’ o la nueva versión de ‘Hasta que la Plata Nos Separe’ que fue estrenada este año.

Ahora, la actriz le contó a sus seguidores que sufrió un grave problema en sus ojos por culpa de un descuido con unos lentes de contacto, tanto así que tuvo que ir a un hospital.

De acuerdo a lo que la caraqueña compartió en redes sociales, en una ocasión se quedó dormida usando los lentes, a medianoche se los quitó sin mucho cuidado, entonces terminó afectando su vista.

“Al día siguiente amanecí con los ojos pegados. Voy al lavamanos, me lavo con agua fría, no se despegan, entonces cojo el celular y cuando enciendo la luz del celular sentí como si me hubieran quemado”, recordó Juliette Pardau.

Un grave problema de corneas

Más adelante, la celebridad contó que su madre tuvo que llevarla urgentemente a un hospital. De esta manera le dijeron que tuvo un daño terrible en la córnea, tanto así que muchas personas pierden la vista por lo mismo.

Esto fue lo que dijo Pardau: “Me arranqué la primera capa de la córnea. Es decir, la lastimé muy fuerte. La doctora me dijo que me sintiera afortunada porque por eso que yo había hecho muchas personas habían perdido la vista”.

La intérprete mencionó que pasó varios días con los ojos vendados, teniendo en cuenta que el daño fue bastante delicado. A raíz del accidente, le recomendaron no usar lentes de contacto durante cinco años.

Sin embargo, Juliette Pardau admitió que no hizo caso a lo que le dijeron los médicos, ya que al año siguiente ya estaba usando de nuevo por su trabajo: “En el set tropezaba a todo el mundo y me tocó incumplir esa norma”, concluyó.