Claudia es periodista y escritora caleña, con más de 25 años de carrera en prensa, radio y televisión. En la actualidad es columnista del diario El Tiempo, presentadora del noticiero CM& y ahora desde el pasado 12 de diciembre y los oyentes de Mañanas Blu 10:30 a.m. podrán disfrutar el análisis, la rigurosidad y la experiencia que caracterizan a la periodista Claudia Palacios.

Claudia Palacios: “Yo soy trabajólica a mucho honor”

¿Cómo es trabajar en Mañanas Blu 10:30 y de paso volver de nuevo a la radio?

Estar en Mañanas Blu 10:30 a.m con Camila Zuluaga es importante por tres cosas:

Primero es regresar a hacer radio, hace tres años hice radio, estuve en W Radio y me encantó, porque la interacción fue muy chévere con la audiencia, además de ser cercano

Segundo, porque es regresar a Caracol, yo inicié mi carrera de televisión hace muchos años, además de encontrarme con la gente que conocí cuando empecé la carrera de periodismo, eso ha sido muy bonito para mí.

Y tercero, también es muy chévere volver a trabajar con Camila Zuluaga, ya habíamos trabajado juntas haciendo radio, es una mujer a la que la admiro un montón, como mujer, profesional, le tengo respeto, le tengo cariño.

Me parece que el programa que ha hecho es un gran aporte para el periodismo colombiano que tiene un equipo al que yo respeto, con el que ya había trabajado antes, es muy importante para mí estar en un equipo ya consolidado y que está compuesto por personas que yo admiro y respeto profesionalmente.

¿Cómo ha sido volver a trabajar con Camila Zuluaga?

Con Camila nos conocimos cuando yo regresé de Atlanta de CNN en Español y Julio Sánchez Cristo me hace la invitación de estar en la mesa de trabajo con él, y ahí la conocí trabajamos tres años y medio de lunes a viernes madrugando, desde ese momento desarrollamos una relación profesional de colegaje, de amistad y de camaradería.

Luego cuando yo me fui de la W radio para emprender otros proyectos interesantes que me salieron, seguimos en contacto con Camila porque desarrollamos una relación de amistad.

Me llamó hace algunos meses para decirme que le gustaría que yo estuviera en su equipo de trabajo

“Me dijo tú has tenido experiencia dirigiendo y demás, pero me gustaría que esta oferta te pareciera interesante”. De hecho, si me pareció interesante porque es un programa de la voz de mujeres de los asuntos relevantes para el país es muy respetada.

Somos mayoría de mujeres al aire y mujeres con mucha experiencia en el periodismo y con el compromisos en los temas de género, eso es muy importante.

En mi caso estoy terminando de estudiar la Maestría en Género de la Universidad de los Andes, entonces para mí también eso es muy atractivo que fuera un programa donde haya una intensión deliberada de que la mujeres tengamos una voz muy relevante en los temas del país y eso es gracias a Camila Zuluaga porque esa es la visión que le ha puesto al programa, entonces para mí donde lo mire es un gana a gana.

¿Cuál es tu función en ‘Mañanas Blu 10:30′?

Lo principal es que tengo 25 años de experiencia en medios de comunicación, he hecho radio, prensa, televisión, he sido entrevistadora, reportera, productora, he escrito 3 libros, he sido columnista, presentadora de televisión, he hecho todas las funciones y en todos los tipos de medios.

Y esa combinación de una experiencia de tantos años y tan diversificada, ayuda a enriquecer el programa en todos los sentidos y además el énfasis que yo puedo dar en los temas de género me parece que crean un contraste interesante con las otras mujeres de la mesa de trabajo que también tienen conocimiento en este tipo de temas como Ana Cristina o como Camila, Sin embargo, no necesariamente damos la misma visión del programa en temas de género.

Entonces esa complementariedad y diversidad de los temas de género también es un aporte importante para el programa.

¿Cómo se manejarán los temas de género?

Lo importante aquí es que somos varias mujeres que tenemos mucho conocimiento del tema y que cada una aporta desde su conocimiento una visión que incluso puede ser encontrada la una con la otra sobre temas que son controversiales, como los feminismos, las mujeres trans, los temas del aborto.

Por eso, no se habla del feminismo sino de los feminismos y dentro de los feminismos hay visiones encontradas y hay énfasis. Por ejemplo, hay énfasis en el empoderamiento económico de la mujer, como la puerta de entrada a ganar otra cantidad de derechos

Otras periodistas por sus experiencias de vida hacen más énfasis en otros temas como el lenguaje incluyente que actualmente es controversial.

Entonces no hay una regla en el programa, cuando lleguen los temas sean del feminismo o los temas en sí de la política o la economía de la sociedad, cada una le pone acento, visión según sus experiencias y según su conocimiento; eso es lo chévere del programa, que realmente aquí somos mujeres que tenemos conocimiento del tema, no hablamos de nuestras experiencias personales que también son muy validas, sino de nuestra conciencia sobre el tema y que aun partiendo del conocimiento vamos a chocar, seguramente muchas veces y eso va hacer enriquecedor para la audiencia.

¿Cómo fue volver a la radio?

El primer día antes de empezar al aire estaba muy ansiosa, desde por la mañana desde la noche anterior, estaba muy ansiosa y claro el día que uno no sienta esa cosita en el estómago es porque ya murió y ya no le apasiona lo que hace, entonces mejo no lo haga.

Debe ser como la ansiedad natural de emprender un nuevo reto con todas las expectativas que esto genera para mí, para mis compañeros y para las audiencias, pero al mismo tiempo decía, bueno es que yo ya hice radio, prensa, televisión, yo ya lo sé hacer porque estoy tan ansiosa

Entonces, así lo estoy experimentando, son apenas los primeros días. Hay varias cosas que quiero hacer Me aburre hacer lo mismo, entonces siempre estoy inventando cosas nuevas, y se me ocurren nuevas ideas pero no todas las puedo realizar vamos a ver, el poder ser feliz es hacer cosas nuevas y retarme a mí misma-

¿Cómo terminas este 2022?

Termino con un nuevo reto profesional cosa que me hace muy feliz porque yo soy trabajólica a mucho honor, me encanta poder asumir otra función dentro del periodismo y estar activa, estar vigente, eso me encanta.

En lo personal estoy muy contenta, digamos mi hijo terminó su primer programa universitario, tengo una relación de pareja solida muy chévere, este año cumplí 45 años, yo creo que eso marca el cierre de un ciclo y el inicio de otro en la vida de una mujer. Estoy feliz de la vida y empiezo el 2023 con una energía positiva de lo que ha pasado este 2022.

Estoy en un momento de mi vida en la que estoy empezando a ver la plenitud de los años. Isabel Allende dice que no hay nada más liberador que los años, y eso es lo he venido comprobando a medida que he ido crecido.