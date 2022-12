Roselyn hará parte de los personajes que contarán parte de su historia en el nuevo programa de E! Entertainment, “E! True Hollywood Story”. Se tratará de un documental contado por su propia protagonista para revelar detalles nunca antes escuchados por el público.

La actriz, modelo y cantante de películas como (“Without a Trace”, “Devious Maids”, “Fantasy Island”) narrará por primera vez su historia de vida como una mujer que nació en Puerto Rico y está dispuesta a conquistar el mundo entero con su talento.

Puedes leer: “El duelo de Chadwick Boseman lo pasamos grabando”: Danai Gurira de Pantera Negra

La puertorriqueña habló en exclusiva para la revista Cromos y esto fue lo que nos contó sobre el programa y su vida en Hollywood.

“En esta carrera hay que desarrollar una piel bien gruesa”, Roselyn Sánchez Foto: Cortesía

Cuéntanos un poco cómo ha sido trabajar en Hollywood y cómo has logrado mantener los pies sobre la tierra

¡Soy humana, soy humana! Ha sido una carrera tan bonita… Hollywood me ha tratado muy lindo no me puedo quejar, es como todo en la vida pasito a pasito, constante con calma, son altas y bajas pero las altas han sido más que las bajas, entonces si lo pongo en una balanza digo ¡que afortunada he sido! Yo salí de mi país muy joven desde Puerto Rico donde nací y me crié con un sueño inmenso y lo estoy viviendo, yo lo he podido vivir haciendo lo que me gusta y eso es un triunfo.

Puedes leer: García Márquez es el protagonista de los 106 años de la Revista Cromos

¿Cómo has vivido todos estos procesos y has afrontado las críticas y situaciones que para ti no hayan sido muy deseadas?

Hay que desarrollar una piel bien gruesa, hay que entender y aceptar que lo que opinen de ti, lo que escriban de ti, las críticas de un show o una película; créeme que cuando uno hace un trabajo lo hace con todo el corazón y con la intención de hacer un trabajo increíble, quieres que a todo mundo le guste pero siempre está el crítico o la audiencia que no reacciona de la forma en que tú esperas, incluso esto puede ser devastador porque como te digo nadie quiere hacer un trabajo malo y que no le importe, cada quien piensa que está haciendo un trabajo excepcional, cuando una persona dice no se lo creí y no me gustó porque es bajita, porque es gordita, porque es ‘bonita’, porque es ‘feita’, lo que sea la crítica que sea, duele.

Por ejemplo, acabo de hacer ‘Mira quien baila’ para Univisión, tuve una experiencia maravillosa, ¡la más increíble! No estoy actuando, soy yo como yo, soy la jueza, la presidenta del jurado, fue maravilloso.

Usualmente no leo las redes sociales muy seguido, adoro a mis fans y me encanta que me escriban, pero son muchos y no me da tiempo de leer todo, pero como este trabajo era muy especial para mí porque yo he hecho mi vida en el mercado americano en inglés y cuando hago algo en español quiero que la gente sepa que mi idioma es español.

Ahora leo los comentarios en las redes que uno dice ¡oh, my God! Pero ¿por qué esta persona tiene esa percepción de mí? A lo mejor la expresión fue de seriedad porque estoy en shock por lo que estoy viendo, pero yo no le tengo envidia a ninguna mujer, todo lo contrario, soy fan de todas, amo su talento.

Entonces, ¿Por qué están escribiendo tan feo? No se dan cuenta que esos son comentarios que pueden destruir, hubiera podido responder porque soy muy pasional, pero dije OK esto es parte de la industria, de lo que me toca cuando uno se abre la redes sociales tiene que aceptar lo bueno y lo malo.

Puedes leer: Mariana Franco, la mujer que ayuda a artistas latinos a llegar al mercado anglo

Cuéntanos un poco como fue esa experiencia biográfica con E! True Hollywood Story

Fue muy lindo un poquito de nervios porque siempre he sido bastante privada y tuve que exponerme, no solo contar mi trayectoria sino mi vida no sabes las preguntas que te van a hacer, no sabes el desafío emocional por si te acuerdas de alguna memoria que tenías algo muy guardado que ya no te acordabas, pero lo hice con honestidad y me encanta porque cuando yo me fui en mi país nunca pensé que quería inspirar a jovencitas que como yo tienen un sueño

Yo me fui de mi país queriendo triunfar y llegar a Hollywood.

¡El trabajo emocional y filantrópico que uno puede hacer es mucho más poderoso que cualquier película, y una oportunidad de hacer un E! True Hollywood Storie y que la gente conozca tu trayectoria, que te vean, que sepan que ha sido duro, que he sabido lo que es estar en la cama llorando porque no me dieron oportunidad o porque me quitaron, una oportunidad que yo pensaba que me merecía, estar lejos de la familia, estar lejos de mis hijos ahora que soy mamá porque tengo que ir a trabajar, son cosas de las que la gente tiene una percepción de uno que todo es perfecto que todo es maravilloso que no hay penas que no hay angustias, y es todo lo contrario.

Esto es una industria que es muy dura y hay pena, temor, inestabilidad, pero el hecho de que se puede de que con constancia y con amor a tu profesión todo se puede, y que las niñitas que como yo empacaron las maletas y se fueron con un sueño, ojalá me puedan usar como un testimonio de vida de qué se puede lograr.

Cómo es tu rutina de belleza de belleza de ejercicio, mantienes tu cuerpo tan vital y sano

La gente me pregunta porque no tienes casi arrugas si vas a llegar a los 50 años, no podría decir eso o sea que yo creo que tengo buena genética, mis papás están viejitos pero tienen su piel bonita lozana, entonces a lo mejor por mi mamá y mi papá tengo esa bendición yo nunca he bebido, no tomo, no fumo, no uso drogas, no sé si la combinación de haber siempre querido y respetado mi cuerpo de esa manera me ayudó y me está ayudando.

Yo como bien, no me acuesto con maquillaje no recuerdo jamás haberme acostado maquillada, si no tengo la cara limpia no puedo dormir, me encanta el ejercicio bailo desde los cuatro años eso es parte de mi vida entonces no sé qué decirte es una combinación de muchas cosas.