Concierto de Harry Styles no será en el Salitre Mágico. Este es el nuevo lugar

Los seguidores y fans del artista inglés ya no estarán preocupados por el lugar del concierto del artista Harry Styles, aunque estaba programado para realizarse en el Parque Salitre Mágico, pero debido a los incidentes que se llevaron a cabo en el concierto de Dua Lipa.

Su forma de vestir en los eventos y conciertos siempre dice mucho sobre quién es, su música y cómo se identifica el artista

El mensaje lo dio a conocer OCESA, organizadora del evento a través de las redes sociales a 25 días del concierto del actor y cantante británico que visita por primera vez nuestro país y tendrá un repertorio de canciones como:

‘Sign of the Times’, ‘As It Was’, ‘Story of My Life’, ‘Kiss You’, ‘Night Changes’ entre otras canciones

La presión del cambio de escenario se dio por lo sucedido con la presentación de Dua Lipa, concierto que tuvo algunos problemas logísticos que derivaron en quejas de los presentes a través de redes sociales.

Otro de los escenarios que se iban a destinar a esta presentación era el Estadio El Campín, lo que no fue posible ante la negativa de Dimayor, debido a que para la fecha ya existen programados encuentros de fútbol en el marco de la liga colombiana.

Para que eso no se vuelva a repetir, los organizadores han destinado otro escenario para recibir al artista británico en el marco de su tour Love On Tour de Style, esta vez es el Coliseo Live

Harry Styles: #LoveOnTour en Bogotá, Colombia, el domingo 27 de noviembre, se traslada al Coliseo Live. Las ubicaciones de las entradas del Parque Salitre Mágico serán reubicadas en Coliseo Live y los actuales poseedores de entradas recibirán detalles actualizados por correo electrónico a través de Tuboleta.

En el mismo comunicado de los organizadores, ellos señalan que quienes tienen boletas platino “deberán conservar sus entradas, que serán válidas en el nuevo escenario y serán ubicados en la localidad de Platino del COLISEO LIVE”. “Esta localidad seguirá siendo de admisión general, según el orden de llegada. Aquellos que actualmente tienen el beneficio de la Early Entrance para la sección Platino podrán disfrutar de este beneficio también en el nuevo recinto”, reza el comunicado.

Según OCESA serán reubicados en las LOCALIDADES DE GRADERÍAS (Secciones 100 a 124) del COLISEO LIVE. A partir del 2 de noviembre y durante los siguientes días, Tuboleta comunicará a cada uno de los compradores cuando su nueva boleta haya sido generada, con el nuevo asiento asignado, para ser descargada desde su cuenta”.

Por otro lado, TuBoleta informó a los seguidores de Style que los compradores que no están de acuerdo con el cambio y deseen solicitar la devolución de su dinero, podrán hacerlo diligenciando este formulario a partir de hoy y máximo hasta el 25 de noviembre de 2022, de no hacerlo en este plazo, no se admitirá ninguna reclamación.