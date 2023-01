Cristiano y sus mejores frases: “No persigo los récords, los récords me persiguen”

“Me gusta liderar con el ejemplo, algunos me siguen, pero no muchos”.

“No sé por qué Rooney me critica tanto. Hace seis meses trajo a sus hijos aquí y jugó al fútbol con Cristiano (su hijo). No sé si es porque quiere estar en la prensa o si quiere conseguir un trabajo, tal vez está celoso porque terminó su carrera a los 30 años y yo sigo en el mejor nivel. No voy a decir que soy más lindo, porque es verdad, pero… es difícil escuchar críticas así de alguien con quien jugaste, lo mismo me pasa con Gary Neville”.