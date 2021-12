¿Cuáles fueron las 10 publicaciones de Instagram con más likes en 2021?

Conoce las publicaciones que más likes tuvieron en 2021. Foto: Pexels

Instagram es un de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial. En esta plataforma encontramos perfiles de celebridades, animales, viajes, gastronomía y mucho más. A diario los usuarios le dan like a un sinfín de publicaciones que rápidamente se pueden volver virales.

Ese es precisamente el caso de estos 10 posts que consiguieron millones de me gusta y comentarios en tiempo récord. ¿Le diste like a alguna de estas imágenes o vídeos?

Cristiano Ronaldo será padre de nuevo

El 28 de octubre, el deportista anunció que él y su pareja, Georgina Rodríguez, se encuentran en la dulce espera de gemelos. Con una ecografía en mano, la pareja compartió la buena noticia y la publicación alcanzó 32.2 millones de me gusta.

El 16 de diciembre, el astro nuevamente acudió a su cuenta en esta plataforma para contarle a sus seguidores el sexo de los bebés. El futbolista y la modelo le darán la bienvenida en 2022 a un niño y una niña.

El matrimonio de Ariana Grande

El 26 de mayo la cantante Ariana Grande compartió una serie de fotos de su matrimonio con Dalton Gómez. La ceremonia tuvo lugar el 15 de mayo y solo asistieron 20 invitados. La publicación, que sorprendió a muchos de sus seguidores, alcanzó 26.6 millones de likes.

Kylie Jenner y su segundo embarazo

La menor del clan Kardashian Jenner publicó un adorable video en el que confirmaba que se encuentra en la espera de su segundo hijo con el rapero Travis Scott. La pareja ya le había dado la bienvenida a su hija mayor Stormi.

En el video, que dura un minuto y 30 segundos, se ve cómo la empresaria le da la noticia a su apreja, su hija, su madre y el resto de su familia. La publicación consiguió 24.6 millones de likes.

El cambio de look de Billie Eilish

El 17 de marzo, la cantante Billie Eilish sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look. Dejó atrás el cabello verde con negro y lució una melena completamente rubia. La transformación de la artista logró que su imagen consiguiera 23 millones de me gusta.

Leo Messi y el Paris Saint-Germain

Tras meses de especulaciones, el 11 de agosto, Leo Messi confirmó su incorporación al equipo francés. El astro argentino escribió “arranco una nueva etapa en mi vida y lo hago con toda la motivación y las ganas de seguir aprendiendo cada día”. La fotografía llegó a los 22.1 millones de likes.

Billie Eilish posa para Vogue

La artista consiguió 22 millones de me gusta al posar para la revista Vogue. En la imagen, la cantante posa en ropa interior y con un gran abrigo.

Leo Messi posa sin camisa

El 10 de julio, Argentina le ganó a Brasil la Copa América en el Estadio Maracaná. El astro posó junto a la copa sin camisa y la publicación alcanzó los 22 millones de me gusta.

Leo Messi y su adiós al Barcelona

La salida del argentino del club español se llevó 21.2 millones de likes. El 8 de agosto, el deportista dio una rueda de prensa en la que daba las gracias al FC Barcelona por todos los años en que estuvo allí.

La salida de Messi no fue precisamente amistosa, por lo que el astro dijo “me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”.

Una sirena y su admiradora

Una sirena profesional sorprendió a una pequeña admiradora posando detrás de ella para una foto. La niña se sorprendió de verla y de que además le mandara un beso bajo el agua. El tierno vídeo tiene 20.2 millones de me gusta

Tom Holland y su dedicatoria a Zendaya

Una de las películas que más expectativa generó a lo largo del año fue “Spiderman: No way home”. No solo la posible aparición de los 3 Spiderman causó emoción, sino el posible romance entre Tom Holland y Zendaya.

Para el momento de la publicación que hizo el actor, ninguno de los dos había confirmado que estuvieran en una relación. Sin embargo, la dedicatoria de cumpleaños que el británico le hizo a la actriz el 1 de septiembre consiguió 19.7 millones de likes.