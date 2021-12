Karol G, Kim Kardashian, Gigi Hadid y otros famosos que terminaron sus relaciones

En febrero, la estrella de televisión dio a conocer que se separó de su esposo Kanye. Foto: Getty Images

A lo largo de 2021 fueron varios los famosos que decidieron terminar sus matrimonios o noviazgos. Aquí hemos reunido 5 parejas que le dijeron adiós a sus relaciones.

Bill Gates

Bill Gates y su esposa Melinda llevaban 27 años de casados. Sin embargo, el fundador de Microsoft y su ahora exesposa decidieron ponerle fin a su matrimonio de casi 3 décadas. En una entrevista con CNN, el magnate reconoció que el divorció fue “definitivamente un momento muy triste”.

Sobre Melinda, el empresario dijo que “es una gran persona y que la unión que teníamos llegue a su fin es una gran tristeza personal”. La pareja intentará seguir trabajando junta en la fundación que tienen. Entrarán en un periodo de prueba de do años para seguir contribuyendo por medio de esa organización.

“Melinda tiene unas cualidades increíbles que aporta y que ayudan a la Fundación a ser mejor”, dijo Gates. “Siempre hemos disfrutado de nuestro trabajo juntos. Los dos podemos salir y trabajar con lideres y ayudar a construir la organización. Así que eso definitivamente sería lo mejor para la Fundación”, añadió.

Kim Kardashian

Tras siete años de matrimonio, la relación entre Kim Kardashian y Kanye “Ye” West llegó a su fin. En el mes de febrero, se anunció la separación y desde ese momento la pareja tomó caminos diferentes. En un reciente episodio de Keeping Up with the Kardashians se dio a conocer que la pareja llevaba un año tratando de salvar el matrimonio y que una fuerte pelea fue el evento que los llevó a separarse.

Kim, quien se encuentra estudiando para convertirse en abogada, contó que se sentía estancada y atrapada en la relación. Kanye tenía la idea de mudarse con su familia a Wyoming, pero estos planes no eran del agrado de la empresaria. “Me siento como una fracasada. Es mi tercer matrimonio. Me siento como una maldita perdedora. Pero ni siquiera puedo pensar en eso. Quiero ser feliz”, dijo la estrella televisiva.

Camila Cabello

En noviembre, por medio de una historia en sus cuentas de Instagram, Camila Cabello y Shawn Mendes le contaron al mundo que decidieron terminar. Luego de un poco más de dos años de noviazgo, la pareja de cantantes puso fin a su romance.

En la publicación, los artistas escribieron “hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca. Seremos los mejores amigos”.

Gigi Hadid

La modelo terminó su relación con el cantante Zayn Malik tras un enfrentamiento entre el exintegrante de One Direction y su madre. En octubre se dio a conocer que el artista al parecer habría golpeado a Yolanda Hadid cuando fue de visita al hogar de la pareja mientras Gigi no se encontraba allí.

Las acusaciones de violencia fueron negadas por el cantante, sin embargo, tras seis años de noviazgo y una hija juntos, Gigi y Zayn terminaron. A través de su cuenta de Twitter, Zayn dijo “por el bien de mi hija, me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y podamos solucionar estos problemas en privado”.

Karol G

Una de las parejas más sólidas y célebres del mundo del reguetón era la de Anuel AA y Karol G. No obstante, tras tres años de noviazgo, la pareja decidió separarse. Luego de meses de rumores, en abril de este año, el cantante confirmó que ya no estaban juntos y le agradeció a la colombiana por el tiempo que compartieron.

Más tarde, fue Karol G quien contó que ella y Anuel ya no eran novios. En una publicación en Instagram, la artista escribió “gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos durante estos tres años fue inigualable, increíble y vibrar junto con usted fue mágico. Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita”.