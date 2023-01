Daniel Arenas se va para Estados Unidos ¿Qué pasará con Daniela Álvarez?

La exreina y presentadora Daniela Álvarez ha estado en varias ocasiones en los titulares de los medios y todo gracias a su impresionante fuerza para continuar con su vida, después de que una de sus piernas hubiera sido amputada.

Aunque por su vida han pasado varios retos, el amor nunca la ha dejado sola, pues tanto su familia como sus amigos han estado muy cerca de ella para ellos mismos tomar fuerzas en sus propias batallas.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas: ¿Qué sigue para ellos?

Además de tener estas personas valiosas en su vida, Daniela encontró el amor, pues a la vida de la barranquillera llegó el también actor Daniel Arenas, quien también ha estado muy pendiente de ella y de todo su proceso de recuperación.

La modelo y el actor le han contado a sus seguidores cómo ha sido su vida en pareja y algunos proyectos que juntos han logrado con el apoyo del otro.

Ahora para Daniel llegó un nuevo reto en 2023 y se trata de una oportunidad a la que le dijo sí y se trata de la conducción del programa matutino Hoy Día de Telemundo, en el que justamente se estrenó este miércoles dentro del equipo.

“Estoy muy feliz, muy feliz, hay cosas que son como por merecimiento en la vida. Yo pienso que es algo que no me esperaba. El año pasado yo estaba como pidiéndole a Dios un camino nuevo, una oportunidad nueva, crecimiento y nunca me esperé que me llamaran para ser conductor de un programa tan espectacular como Hoy Día, con unas compañeras también tan hermosas […] y hoy en día se materializó, se cristalizó, entonces yo estoy muy feliz”, expresó.

Con respecto al papel que cumplirá cada mañana en el programa comentó: “Yo creo que voy a ser yo mismo, no voy a pretender ser un personaje o seguir con un lineamiento distinto a lo que soy yo. Creo que he sido toda mi vida una persona muy familiar, muy de Dios, una persona que valora lo que tiene, valora de donde viene, que le da un lugar muy importante al trabajo y esto para mí es un trabajo que viene de Dios porque yo creo que él me puso aquí, nadie más que él, entonces van a encontrar eso en mí, una persona cálida, cercana, humana, sensible…”.

Por su parte, Giselle Blondet, quien condujo durante años el show matutino no dudó en darle algunos consejos al actor basados en su experiencia.

“Tú sabes que yo hice la mañana por unos cuantos años, como 8 años, se me quitaron las ojeras cuando salí del show […]. Aquí te tengo unas ideas”, señaló la copresentadora del show.