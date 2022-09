Dayanara Torres confesó que no se divorció de Marc Anthony por sus hijos

Fue en el año 2000 cuando el Dayanara Torres y Marc Anthony decidieron casarse y de este amor nacieron dos hijos.

Sin embargo, cuatro años después tomaron la decisión de separarse pues sentían que la relación ya no funcionaba.

En una entrevista con Giselle Blondet, la modelo puertorriqueña Dayanara Torres confesó la razón por la que se quedó con el cantante.

Dayanara Torres y su relación con Marc Anthony

Dayanara Torres fue Miss Universo en el año 1993 y con su belleza logró cautivar al cantante Marc Anthony.

Contrajeron matrimonio y de este amor nacieron sus dos hijos, pero con el tiempo tomaron la decisión de separarse.

En una entrevista la modelo dijo que se había quedado al lado del cantante por sus hijos y por el ejemplo que le habían dado sus padres.

“Mis papás fueron los papás perfectos para nosotros. Sí tenían sus problemas, sí pasaron por muchas cosas que pasan en familia. Mi mamá se quedó en la relación por nosotros”, dijo la ex Miss Universo.

También recordó que sus padres no tomaron la decisión de separarse hasta que ella y sus hermanos fueron mayores de edad.

“Cuando yo tenía 21 años, ellos se divorciaron. Pero, por lo menos nos dieron esa unión, esa familia que necesitábamos aunque a veces pensábamos que no es lo correcto estar en una relación si no estás feliz. De alguna forma se lo agradezco”, comentó.

Sostuvo que prefirió la felicidad de sus hijos por encima de la de ella, “entonces sí, de cierta forma me decía: ‘yo me casé, esta es la persona que escogí y si salió de esta manera, eso fue lo que escogí’. Pero eso fue lo que me enseñaron, que si te casas por amor, pase lo que pase esa fue la persona que elegiste y ahí te tenías que quedar”.

Actualmente Dayanara Torres y Marc Anthony llevan una buena relación y es normal verlos juntos en eventos importantes de sus hijos.

