Día Mundial del Rock: el origen de 10 nombres de bandas que cambiaron al mundo

El 13 de julio de 1885 se realizó el concierto benéfico Live Aid, en el que participaron bandas de la talla de Queen, David Bowie, Madonna, entre otros. Este evento tenía como objetivo recaudar dinero contra la hambruna de países como Etiopía y Somalia y gracias a esto se estableció el 13 de julio como el Día Mundial del Rock.

Para festejarlo, te traemos este breve glosario para entender el origen de los nombres de algunas de las bandas de rock más influyentes a nivel mundial. A continuación, encuentras la selección de 10 nombres de bandas de rock junto con su origen e historia.

1. The Beatles

Inspirados en “Buddy Holly & The Crickets”, esta banda de música buscaba el nombre de un insecto que tuviera doble sentido. Finalmente, se decidieron por el nombre The Beatles, el cual es el resultado de un juego de palabras entre los términos “escarabajo” y “ritmo”.

“Beatles” en inglés significa “escarabajos”, pero al nombre se le incluyó una “a” refiriéndose a la palabra “beat” que traduce “ritmo”.

2. The Rolling Stones

El nombre nace como un homenaje a la leyenda del blues, Muddy Waters, inspirado en la canción titulada Rollin’ Stone. De allí que la banda en sus inicios se dedicara a realizar covers de blues.

3. Led Zeppelin

Mientras el guitarrista Jimmy Page compartía tragos con el baterista y bajista de The Who, surgió un comentario entre bromas asegurando que la banda fracasaría y caería como un dirigible (zeppelin) de plomo (lead). A Page se le ocurrió la idea de quitarle la ““a”” en ““Lead”” para que los norteamericanos no se confundieran.

4. Nirvana

El nirvana es el estado de la liberación del sufrimiento y el cual logra alcanzarse mediante diferentes prácticas y técnicas espirituales. De acuerdo con Kurt Cobain, cantante, guitarrista y compositor de la banda, aseguró haber elegido este nombre precisamente por su asociación con la tranquilidad e iluminación.

5. Queen

En principio el nombre no tenía un significado como tal para la banda. Sin embargo, se trató de un nombre bastante controversial, pues hacía alusión a diversos significados: nombre de una jefa de estado, forma despectiva de designar a un gay o asociado con “queer”.

6. Guns’ N Roses

Nace de la combinación de los nombres de las bandas a las cuales pertenecían antes los miembros del grupo, “Hollywood Rose” y L.A. Guns, dando como resultado el nombre Guns’ N Roses.

7. U2

El nombre sugerido por Steve Averill, diseñador de las caratulas de los álbumes del grupo, en principio nació como algo provisional. Sin embargo, finalmente el nombre terminó de convencer a todos los miembros de la banda debido a su creciente fama y por sus dobles sentidos.

Tratándose también del avión espía norteamericano derribado por los rusos en los días del nacimiento de Bono y por el juego de palabras que representa “you too” (tú también) en inglés.

8. Pink Floyd

En principio la banda se llamó The Pink Floyd Sound como homenaje a los músicos de blues que destacaron en los años 20: Pink Anderson y Floyd Council. Con los años desaparecieron el Sound y el artículo The, dejando el nombre como Pink Floyd.

9. Iron Maiden

Steve Harris, fundador, bajista y compositor principal de la banda pensó el nombre después de haberlo visto en la película “El hombre de la máscara de hierro”. La ‘Iron Maiden’ o ‘Doncella de Hierro’, se utilizó en Europa durante la Edad Media. Se trataba de una caja de tamaño humano cargada de púas en el interior dentro del cual las víctimas eran torturadas.

10. Metallica

La idea se le ocurrió a un amigo de Lars Ulrich llamado Ron Quintana, quien propuso los nombres de ‘Metalmania’ y ‘Metallica’ para una revista de rock que estaba pensando lanzar. Entonces Ulrich le propuso que nombrara ‘Metalmania’ a la revista y que él usaba el nombre de ‘Metallica’ para su banda.