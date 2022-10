Video: Sergio Barbosa sorprende con su roedor que le limpia los dientes

Hablar de Sergio Barbosa es evocar a Estilo RCN, un programa que hace falta en la televisión actual. Hace unos años, el presentador era casi un familiar más en el comedor de los colombianos, pues muchos lo consideraban como uno hombre lleno de estilo, capaz de democratizar la moda sin recurrir a rebuscados tecnicismos.

Quizás parte de la fama de Sergio se deba a Estilo RCN en un tiempo pasado sin redes sociales ni lo que hoy llamamos “viralización”. La palabra escándalo estaba alejada del prestigio de Barbosa…podemos decir que hoy también está lejana, si no fuera por sus escurridizas mascotas. Verlo en su rol de “papá de ratones” inevitablemente nos devuelve a sus otrora apariciones en la pantalla chica.

Sergio Barbosa polémico ¿qué publicó en su cuenta de Twitter?

Los bebés de Sergio Barbosa no conforman una manada de gatos ni de perros, es un puñado de ratones que son famosos en las redes sociales. De un tiempo para acá, sus seguidores se acostumbraron a las publicaciones del periodista, que en ocasiones se resumen en una defensa férrea de sus roedores.

“Si van a decir que cuidado, me transmite algo, les aclaro que no, mis ratas son absolutamente sanas… ¡y las amo! Animalitos incomprendidos y estigmatizados”. Sus palabras, lejos de generar escándalo, invitan a la reflexión. ¿Quién no se ha preguntado si el asco generalizado hacia los ratones es inventado? Normalizar su domesticación es una de las banderas que Barbosa ha venido blandiendo.

Un ratón que limpia los dientes

A continuación, compartimos el video en el que un roedor se acerca a Sergio para tener contacto con sus dientes.

Si van a decir que cuidado, me transmite algo, les aclaro que no, revisada por el vet, mis ratas son absolutamente sanas.. y las amo! Animalitos incomprendidos y estigmatizados. pic.twitter.com/2riaSGMNTs — Sergio Barbosa (@sergiobarbosach) October 19, 2022

¿Qué opina de la domesticación de roedores? ¿Está de acuerdo con que están estigmatizados? ¿Llegó la hora de darles un trato diferente?

