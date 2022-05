Egan Bernal: su madre anuncia que tiene cáncer de mama

Flor Marina acompañada de Egan y Ronald. Foto: @marinagomez

La madre de uno de los deportistas colombianos más importantes de la historia del país tiene un reto enorme que anualmente afecta a miles de mujeres en el mundo. “No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy, deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa”, escribió Flor Marina Gómez en su cuenta de Instagram.

La mamá de Egan Bernal publicó la información con la mentalidad ganadora que caracteriza a su familia. “Si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar”, se lee en el post que compartiremos a continuación.

Flor Marina hace un llamado a sus seguidoras para que estén atentos a su salud, principalmente cuando aparece algo que es inusual en la humanidad. “Las invito a conocer su cuerpo, a hacerse el auto examen, hacer sus chequeos y no olvidar que lo importante es detectarlo a tiempo”, escribió.

El cáncer de mama en la población femenina mundial

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 12 mujeres sufre este tipo de cáncer. ¿Por qué es importante detectarlo y tratarlo a tiempo? En primer lugar, porque es la primera causa de mortalidad en las mujeres.

La OMS en su página informa a los lectores que 685.000 mujeres murieron en 2020.

¿Qué es el cáncer de mama?

“El cáncer de mama se origina en las células del revestimiento (epitelio) de los conductos (85%) o lóbulos (15%) del tejido glandular de los senos. Al comienzo, el tumor canceroso está confinado en el conducto o lóbulo (in situ), donde generalmente no causa síntomas y tiene un mínimo potencial de diseminación (metástasis)”, se lee en el portal de la OMS.

De acuerdo con el organismo internacional, “con el paso del tiempo, este cáncer in situ (estadio 0) puede progresar e invadir el tejido mamario circundante (cáncer de mama invasivo), y a continuación propagarse a los ganglios linfáticos cercanos (metástasis regional) u a otros órganos del organismo (metástasis distante). Cuando una mujer muere de cáncer de mama, es como consecuencia de la metástasis generalizada”.

Cáncer de mama: su tratamiento

El Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC) informa que la terapia biológica, la radioterapia, la terapia hormonal, la quimioterapia y la cirugía son las opciones que tiene la paciente que es diagnosticada con cáncer de mama.

En líneas generales, la persona recibe una combinación de los tratamientos, todo depende de su diagnóstico dado por profesionales de la salud. Normalmente, el equipo médico está conformado por oncólogos, radiólogos y cirujanos.

De todos los tipos de cáncer, el de mama es el más común. La detección temprana es primordial, así como la reacción de los sistemas de salud. La OMS informa que “las disparidades del cáncer de mama entre los países de ingresos elevados y los de ingresos bajos y medianos son considerables. La supervivencia al cáncer de mama a cinco años excede del 90% en los primeros países, mientras que en la India y Sudáfrica es del 66% y el 40%, respectivamente”.

¿Qué hacer para prevenirlo?

La respuesta seguramente la conoces. Tener hábitos saludables es fundamental para mantener alejada la posibilidad de sufrir cualquier tipo de cáncer. Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud sugieren ejercicio practicar físico habitual, control del peso; evitar el consumo perjudicial de alcohol, evitar la exposición al humo de tabaco, evitar el uso prolongado de hormonas y evitar la exposición excesiva a radiación.