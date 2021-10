El 2 % del patrimonio de Elon Musk podría acabar con el hambre mundial

David Beasly, director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, asegura que un pequeño grupo de individuos ultrarricos podría ayudar a terminar el hambre en el mundo con solo una fracción de todo su patrimonio.

En entrevista con el programa Connect the World, el funcionario de la ONU pidió a los millonarios “dar un paso al frente ahora, por una sola vez”. El mensaje iba dirigido especialmente a los hombres con más dinero del mundo, es decir, Jeff Bezos y Elon Musk.

Beasly dice que “US$ 6.000 millones para ayudar a 42 millones de personas que literalmente se van a morir si nos los ayudamos. No es complicado”. Esta cantidad que pide el director del PMA corresponde al 2 % de la fortuna del empresario Elon Musk. Según Bloomberg, el director ejecutivo de Tesla tiene un patrimonio neto de aproximadamente US$ 289.000 millones.

La fortuna de los multimillonarios estadounidenses, según CNN, se ha duplicado desde el comienzo de la pandemia por covid-19. Cifras del Institue for policy studies y Americans for Tax Fairness han revelado que el patrimonio de estas personas en octubre alcanzaría US$ 5.04 billones.

El hambre mundial ha aumentado durante la crisis sanitaria y se calcula que 811 millones de personas padecen de subalimentación en el mundo, explica la ONU. La mayoría de las personas afectadas se encuentra en Asia y África. América Latina y el Caribe no están exentos a esta problemática y cerca de 60 millones de habitantes estarían desnutridos en estas regiones.

Además del covid-19 existen otros factores como el cambio climático que está acrecentando la hambruna. Beasly dice que se trata de la “tormenta perfecta” en donde el cambio climático y la pandemia han provocado que muchas naciones enfrenten esta problemática.

Otros estudios del PMA y la administración de Joe Biden han revelado que el cambio climático está acelerando la migración. Las regiones de donde proceden los migrantes cada vez más experimentan huracanes e inundaciones que agravan las situaciones de pobreza.

Beasly, durante sus declaraciones, dio a conocer que en regiones como Etiopia la ONU se está viendo limitada para ayudar a los ciudadanos. “No sé de dónde obtienen la comida. Nos hemos quedado sin combustible. Nos hemos quedado sin efectivo, en términos de pagar a nuestra gente, nos estamos quedando sin dinero y no podemos ingresar nuestros camiones”.

Su llamado a que los ultrarricos del mundo hagan un aporte ayudaría a resolver la escasez de alimentos que se vive en el mundo.

¿Cuáles son las empresas de Elon Musk y Jeff Bezos?

Elon Musk tiene varias empresas entre las que destacan PayPal, Space X, Tesla y Neuralink. El magnate está interesado en los viajes espaciales y se encuentra en la carrera multimillonaria por el turismo espacial.

Por su parte, Jeff Bezos fue el fundador de Amazon y actualmente está dedicado a Blue Origins, la empresa enfocada a los viajes espaciales. Ambos empresarios se han convertido en noticia recientemente por sus avances en la industria que pretende conquistar el cosmos.

Adicionalmente, han sido blanco de críticas por no dedicar sus esfuerzos a salvar el planeta y sí a producir más contaminación. Uno de sus críticos fue el príncipe William, duque de Cambridge, quien días antes de la realización de la COP 26 les hizo un llamado a centrarse en resolver cuestiones como el cambio climático.