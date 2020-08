El compañero de reality de Sofía Vergara, Simon Cowell, sufrió un accidente en una bicicleta eléctrica y los médicos que lo atendieron indicaron que su recuperación tardará meses.

Un buen susto se llevó Simon Cowell, al caer de una bicicleta eléctrica en el patio de su casa en Malibú, California. De inmediato, fue trasladado de urgencia a un hospital en Los Ángeles en donde le practicaron una cirugía a su espalda, que duró más de 6 horas.

Una fuente cercana a Cowell dijo, con relación a la intervención: “Fue una cirugía larga, tuvieron que fusionar huesos e implantarle una varilla. Pero gracias a Dios va a estar bien y tendrá algunos meses de recuperación”.

Tras un par de días en recuperación, el jurado de America’s Got Talent, de 60 años, envió un mensaje a sus seguidores en Twitter, bromeando sobre lo ocurrido: “Un buen consejo, si compran una bicicleta eléctrica, lean el manual antes de subirse por primera vez. Me he roto parte de la espalda. Gracias a todos por sus amables mensajes”.

A pesar de que la lesión fue delicada, los médicos que le atendieron la han manifestado a la familia del magnate de la música que las consecuencias hubieran podido ser peores, así como que su recuperación total tomará un buen tiempo.

Entre tanto, una fuente de la NBC, cadena que transmite el reality dijo que el programa continuará con los otros tres jueces: Howie Mandel, Sofía Vergara y Heidi Klum.

