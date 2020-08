Unas fotografías disfrutando de los actores en la playa con la hija de Bradley Cooper han puesto todos los ojos sobre ellos. Aunque han sido amigos por muchos años, se cree que puede estar naciendo una relación romántica.

Ver juntos a Jennifer Garner y a Bradley Cooper no es extraño. Son amigos hace varios años, desde que actuaron juntos en la serie Alias. De hecho, en esta amistad también está incluido el actor Ben Affleck, ex de Jennifer. El protagonista de Batman Vs. Superman, ha agradecido públicamente el apoyo que le dio Cooper durante su lucha contra los problemas de adicción.

El asunto es que entonces, cuando Garner y Cooper actuaban en Alias ya se hablaba de que había química entre ellos. Y ahora, han sido vistos, de manera muy cariñosa, disfrutando del verano en las playas de Malibú, California, junto a la pequeña Lea, la hija que tuvo al actor junto a la modelo Irina Shayk, de quien se separó el año pasado.

El revuelo de las fotografías se ha dado también porque se supo que recientemente Garner dio por terminada su discreta relación con John Miller, con quien había estado durante los últimos dos años y con quien rehízo su vida sentimental tras la separación de Ben Affleck.

Así las cosas, ambos estarían solteros y sus seguidores cruzan los dedos para que esta pareja protagonice un romance fuera de la pantalla. Solo el tiempo lo dirá.

