“El posparto no ha sido fácil”: Kylie Jenner se sincera en su papel de madre

La niña actualmente tiene 4 años y recibió a su hermano el pasado 2 de febrero. Foto: Instagram

El pasado 15 de marzo, Kylie Jenner habló en su Instagram sobre sus luchas después de dar a luz a su hijo Wolf hace un mes, el 2 de febrero.

Te puede interesar leer: Depresión en el embarazo: la familia es clave al combatir el estrés y la ansiedad

Jenner tuvo a su hijo Wolf y a su hija Stormi con su novio Travis Scott, y a pesar de esto, la celebridad confesó a sus seguidores que era muy difícil toda la experiencia reciente como madre.

“Sólo quiero decir a mis mamás posparto que el posparto no ha sido fácil. No ha sido fácil, es muy duro. Esta experiencia para mí personalmente ha sido un poco más dura que con mi hija; no es fácil mentalmente, físicamente, espiritualmente. Es una locura”.

Confesó que era difícil lidiar con las miles de presiones que sufren las mujeres para volver a una rutina anterior, o volver a la vida “normal” y mucho más sin reconocer que le está costando trabajo:

“No quería volver a la vida sin decir eso porque creo que podemos mirar en Internet –y para otras madres que están pasando por esto ahora mismo– podemos ir a Internet y puede parecer mucho más fácil para otras personas y esto sería una presión sobre nosotras. Pero para mí no ha sido fácil, ha sido duro. Y sólo quería decirlo. No pensé que llegaría a este entrenamiento hoy, pero estoy aquí y me siento mejor’.

Esto es definitivamente una actitud que ayuda a muchas mujeres a considerar que el parto y el embarazo no son necesariamente como se ven en las redes sociales y que si están pasándolo mal, no tienen por qué sentirse solas, culpables o fallidas como madres.

Por el contrario, cada vez hay más mujeres que reconocen etapas y dificultades en este proceso.

Jenner además afirmó:

“Está bien no estar bien. Una vez que me di cuenta de que me estaba presionando a mí misma... me recuerdo a mí misma que hice un humano completo. Un niño precioso y sano, y tenemos que dejar de presionarnos para volver a estar bien. Ni siquiera físicamente, incluso solo mentalmente después del nacimiento. Les envío amor.”

Muchos han comentado que fue muy diferente con el nacimiento de Stormi, cuando Jenner promocionó a un entrenador de cintura, y utilizando las palabras: ‘snap back’ en su Instagram). Parece que este embarazo le ha dado otra perspectiva.

Te puede interesar leer: Kourtney Kardashian va por su cuarto hijo