Videos: así fue la boda de ensueño de la exreina del Carnaval, Isabella Chams

“Y ahora sí, a dar mi más seguro sí”, escribió Isabella Chams en sus redes sociales horas antes de contraer nupcias donde mostraba su espectacular y bordado vestido en estraple blanco con encaje, su cabello recogido, una tiara plateada y un velo blanco.

La ceremonia que duró cerca de una hora en la parroquia Inmaculada Concepción de Barranquilla, ubicada al norte de la ciudad, convocó a amigos y familiares cercanos a la pareja.

Al salir la pareja selló con un beso su unión en la puerta de la iglesia, en e momento los recién casados fueron recibidos por un grupo de músicos que tocaron ritmos caribeños del Carnaval: La Puya, el Mapalé y la Cumbia, ritmos autóctonos que se apoderaron del lugar, donde los novios disfrutaron de un buen baile para los curiosos que se paseaban por la iglesia. ¡Qué vivan los novios!

La boda fue tendencia en redes sociales con el hashtag «Jaams», la unión de los dos primeros apellidos de los novios. Jaar y Chams.

Luego, la pareja fue invitada a la recepción de la boda. Se supo que el padrino de la boda fue el reconocido cantante bogotano Andrés Cepeda, quien n la pista de baile interpretó su éxito ‘Tengo Ganas’ a los recién casado y en el que Ricardo Jaar le dedicó parte de la canción a su esposa.

El evento de recepción fue amenizado por cantantes Gusi, Fausto Chatela y el merenguero dominicano Eddie Herrera.

«Hoy me caso con la mujer de mi vida y las palabras no me alcanzan para explicarles lo afortunado que soy; vivir a su lado será mi mayor orgullo y ayudarla a cumplir sus sueños será mi deporte favorito. ¡Por una vida entera llena de amor y felicidad a tu lado, mi Isabella! ¡Te amo!», escribió el novio en su cuenta de Instagram l chef graduado de

La novia aprovechó para subir el resumen de su matrimonio por medio de un emotivo video.

“Un pequeño resumen de una extraordinaria noche. Literalmente, cuando la realidad supera los sueños”, escribió Chams

Sin duda una boda de ensueño que incluyó música, baile, comparsa, color, turbantes, folclor y mucha alegría, características de la exreina del Carnaval, Isabella Chams.

¿Quién es Isabella Chams, exreina del Carnaval de Barranquilla?

Isabella Chams Vega fue coronada Reina del Carnaval de Barranquilla en el año 2020. Tiene 25 años es Comunicadora Social de profesión además ha hecho parte del Ballet de Barranquilla y la Academia de Baile de Julie de Donado, además pertenece a una de las familias con mayor tradición carnavalera en la capital del Atlántico, es nieta de Olga Chams, mejor conocida como Meira Delmar y también es sobrina de Alberto Chams, importantes personalidades en las comparsas de la capital atlanticense.