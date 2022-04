Elon Musk no tiene casa propia y vive donde amigos ¿Tacaño? Foto: ALEXANDER BECHER

El multimillonario empresario sudafricano Elon Musk que posee una fortuna estimada de 251 millones de dólares, según Bloomberg, admite que ni siquiera tiene un lugar para dormir y que, por eso, siempre duerme en casa de sus amigos.

Puedes leer: Elon Musk: luego de comprar Twitter estas son algunas de sus empresas

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Elon Musk dice que no tiene un lugar donde vivir

Musk ha comentado que su consumo personal no es tan alto a pesar de lo que puede poseer un millonario. Así lo comentó en una entrevista que realizó en con el organizador en jefe de las conferencias educativas TED, Chris Anderson, donde el dueño de Tesla comentó que tampoco es usuario de los hoteles.

“Ni siquiera soy dueño de un lugar en este momento, literalmente me quedo en casa de amigos”, comentó el multimillonario.

“Si viajo al Área de la Bahía, que es donde está la mayor parte de la ingeniería de Tesla, básicamente roto entre las habitaciones libres en las casas de mis amigos”, dijo el magnate.

El fundador de Space X agregó que no posee un yate y que, según él, nunca se ha tomado vacaciones.

“No tengo un yate, no tomo vacaciones, así que no es que mi consumo personal sea alto”, dijo Musk, y agregó: “Una excepción es un avión, pero si no uso el avión, tengo menos horas para trabajar”.

Puedes leer: El 2 % del patrimonio de Elon Musk podría acabar con el hambre mundial

A la pregunta de qué les diría a esas personas que se sienten “enormemente ofendidas” por los multimillonarios.

“Seguro que sería problemático si estuviera consumiendo miles de millones de dólares al año en consumo personal pero no es así”., dijo Musk que al parecer no es por tacaño sino por demostrar un nuevo estilo de vida.

Actualmente Elon Musk sostiene una oferta de adquisición de Twitter por US$43 mil millones, pero el consejo directivo de la compañía lo ha echado para atrás.

Elon Musk ataca a Netflix por el bajón de suscritores

‘El gigante del streaming’ Netflix, ha reconocido que ha perdido suscriptores en los últimos meses, lo que ha provocado un bajón en la bolsa.

El magnate comentó en su cuenta de Twitter que “El virus de la mente despierta está haciendo que Netflix no se pueda ver”. Esto debido a los malos resultados que ha obtenido la plataforma en los últimos meses y a la salida de 200 mil suscriptores, que según la plataforma, se debe principalmente a la reciente decisión de la plataforma de suspender su servicio en Rusia como protesta por la invasión de Ucrania.