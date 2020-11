La actriz Emma Roberts, embarazada de su primer hijo, hizo importantes revelaciones en una reciente entrevista. Entre otras cosas, que fue diagnosticada con endometriosis en su adolescencia y eso le dificultó el sueño de ser mamá.

La vida no es color de rosa para las celebridades y los problemas comunes también los aquejan. Emma Roberts, protagonista de la portada más reciente de Cosmopolitan descubrió sus sentimientos y dejó en claro que lo más importante para ella, era ser mamá. De ahí su sufrimiento cuando le dijeron que le resultaría más difícil que a otras mujeres tras ser diagnosticada con endometriosis.

“Siempre tuve cólicos y menstruaciones debilitantes, tan fuertes que faltaba a la escuela y, luego, tendría que cancelar reuniones. Le mencioné esto a mi médico, quien no lo investigó. A finales de mis 20, tenía la sensación de que necesitaba cambiarme a una doctora. La mejor decisión. Hizo pruebas, me envió a un especialista. Pero para entonces, había afectado mi fertilidad. Me dijeron: ‘Probablemente deberías congelar tus óvulos o investigar otras opciones’”.

Emma agregó que en realidad estaba aterrada ante la sugerencia médica. “Solo la idea de pasar por eso y descubrir, tal vez, que no podría tener hijos”. Finalmente, la actriz habló con otras mujeres sobre la endometriosis, infertilidad, abortos espontáneos y el miedo de no tener hijos. “Estaba tan agradecida de descubrir que no estaba sola en esto”.

Roberts confirmó que finalmente decidió congelar sus óvulos, describiéndolo como un “proceso difícil”, aunque no aclaró si así fue como concibió. “Suena cursi, pero en el momento en que dejé de pensar en eso, nos embarazamos”.

Aun así, la actriz no quiso emocionarse hasta que el embarazo estuviera más avanzado y supiera que todo iba bien. Solo lo sabía su círculo más cercano. “Este embarazo me hizo darme cuenta de que el único plan que puedes tener”, dijo, “es que no hay ningún plan”.

Roberts espera a su bebé con Garrett Hedlund y espera poder crear una vida feliz para su pequeño. “A veces pienso en verlo por la mañana y en cómo quiero decirle buenos días y en cómo quiero acostarlo por la noche, todas esas cosas que terminan creando tu sensación de seguridad. Sin embargo, a veces da miedo porque soy responsable del mundo y los recuerdos de este niño, y quiero que todo sea maravilloso”.

