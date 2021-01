De su personaje de Hanna Montana, ya no queda nada. La exestrella Disney, Miley Cyrus, dio una entrevista a una emisora en la que recordó que es pansexual, pero advirtió que prefiere salir con mujeres.

A pesar de que siempre se pone en el ojo del huracán con sus declaraciones, Miley Cyrus no suele hablar tan abiertamente de su sexualidad como lo hizo recientemente para la emisora Sirius XM. Entre otras cosas, reconoció que a pesar de haber estado casada con el actor Liam Hemsworth y haber tenido una posterior relación con otro hombre, el cantante y nadador Cody Simpson, se siente mayormente atraída por las mujeres.

“Las mujeres son más atractivas y son más sexys, eso lo sabemos todos. Y digo esto de verdad, es lo que realmente siento. Y me siento muy bien diciéndolo, porque si lo piensas bien, creo que todo el mundo sabe que los pechos son más bonitos y majestuosos que un par de pelotas”.

Miley profundizó en sus declaraciones y aseguró que más allá de lo puramente físico y estético, está convencida de que la conexión personal y emocional que mantiene con las mujeres suele ser mucho más profunda que la que es capaz de entablar con los chicos, una diferencia que se extiende a los roles: “Cuando estoy con una chica, normalmente me gusta que ella sea fuerte y dominante, que sea igual de exitosa o más exitosa que yo. En mis relaciones con hombres, soy yo la que ocupa ese espacio más dominante”, agregó.

Cuando aún estaba casada con Liam Hemsworth, Miley lanzó otra de sus explosivas declaraciones: “¿La gente de verdad cree que mi vida es estar en casa con un put... delantal cocinando la cena? Me encuentro en una relación heterosexual, pero todavía me atraen mucho sexualmente las mujeres”.

En 2015 la exestrella Disney afirmó reconocerse bisexual desde los 14 años y explicó estar abierta a cualquier opción consentida, “que no tenga que ver ni con animales ni con menores de edad. Todo lo que sea legal, me parece bien. Me da igual que sea un chico o una chica”.

En otra ocasión Miley aseguró que cuando cumplió 18 años quiso liberarse del papel de Hanna Montana por considerarlo ridículo. “En el momento en el que tuve relaciones sexuales fue como, ‘no puedo ponerme la peluca de Hannah Montana otra vez’. Era raro. Yo había crecido”. Desde entonces siempre causa polémica, ya sea través de sus atuendos, cortes de pelo o declaraciones públicas.

