En fotos: así se ven los actores de Mi Pobre Angelito 31 años después del estreno

La casa de "Mi pobre Angelito" está ubicada en Chicago.

Mi Pobre Angelito es una de las películas clásicas de Navidad. Muchos esperan que llegue diciembre para ver las divertidas aventuras de Kevin luego de que sus padres lo olviden en casa y él valientemente enfrente a dos particulares ladrones.

Las dos cintas protagonizadas por Macaulay Culkin y dirigidas por Chris Columbus han divertido a grandes y chicos desde que la primera película se estrenó hace ya casi 31 años, el 20 de diciembre de 1990. La cinta obtuvo varios reconocimientos como la Mejor cinta en los Kid’s CHoice Awards, Mejor comedia en los British Comedy Awards y Mejor actor de comedia en el Chicago Film Critics Association.

Tras más de tres décadas de su estreno, hemos reunido cómo se veían los actores en 1990 y cómo se ven hoy en 2021.

Macaulay Culkin

El actor se convirtió en una estrella mundial gracias a sus papeles en Mi primer Beso, Mi pobre Angelito y Ricky Ricón. La fama temprana lo llevó a tener una adolescencia marcada por la drogadicción y algunos problemas con la ley.

En 2004, el artista fue arrestado en Oklahoma por posesión de marihuana. Más tarde, en 2005, Culkin fue arrestado por acusaciones de abuso de menores en relación con las demandas interpuestas contra Michael Jackson, quien fue un amigo cercano de Culkin.

Joe Pesci

El actor italoamericano le dio vida a Harry, uno de los ladrones que termina siendo víctima de las bromas y travesuras de Kevin. Pesci ha tenido una amplia trayectoria en el cine y la televisión. En 1990, Pesci ganó un Oscar a Mejor actor de reparto por su interpretación en Buenos muchachos, en donde encarnaba a un mafioso.

El artista también ha incursionado en la música y en 1998 lanzó el álbum Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You.

Daniel Stern

El actor interpretó al divertido e inocente Marv, el otro ladrón que termina sufriendo con las ocurrencias de Kevin. Stern ha aparecido en varias producciones como Perdidos en el oeste, Malos pensamientos, Fiesta en Las Vegas y Game Over, Man.

Catherine O’Hara

La madre de Kevin fue interpretada por la actriz canadiense Catherine O’Hara. La artista es conocida por su actuación Beetlejuice, el súper fantasma y por prestarle su voz a personajes animados en la película animada Una pesadilla antes de Navidad.

La actriz ha hecho apariciones recientes en series como Modern Family y en la más reciente versión de Una serie de eventos desafortunados en donde interpreta a Georgina Orwell.

Devin Ratray

El hermano mayor de Kevin, Buzz, fue interpretado por Devin Ratray. El artista se ha mantenido activo en el mundo del espectáculo y ha aparecido en series como La ley y el orden y Supernatural. Ratray también protagonizó la película Cenizas del pasado.