Este es el secreto de por qué Jhonny Depp fue elegido en ‘Piratas del Caribe’

Jhonny Depp protagonizó 5 de las seis películas de "Piratas del Caribe". Sus seguidores dicen que si no lo reintegran la cinta será un total fracaso.

Solo hasta ahora se conoció la razón por la que Johnny Depp fue seleccionado para interpretar al famoso pirata Jack Sparrow. En realidad, fue el mismo el que convenció a Disney de imprimirle algunas características con las que la compañía no estaba muy de acuerdo. Mientras se debatían en hacer una producción clásica de piratas u otra de contenido para el público infantil, el actor les dijo que tenían que ir tras el público adolescente.

Un pirata fuera de lo común

El productor Jerry Bruckheimer, fue el encargado de crear al mundialmente conocido Jack Sparrow, abarcando desde su físico hasta personalidad. El productor quiso darle un vuelco al cine de piratas, incorporando un personaje más caricaturesco y algunos elementos fantásticos a la trama.

Para Disney no fue tan fácil aceptar la propuesta original de Depp. No les gustaba el estilo por considerarlo contrario a los estatutos de la compañía, pero terminó por aceptarlo luego del éxito mundial de su personaje, que además terminó atrayendo público de todas las edades.

¿De regreso a Piratas del Caribe?

Como se sabe, tras enfrentar un divorcio bastante mediático con la también actriz Amber Heard y escuchar descargos de parte y parte, la compañía cinematográfica decidió retirar a Jhonny Depp de la saga de piratas; sin embargo, en los últimos días, mientras el fallido matrimonio lleva una batalla campal en los estrados judiciales, los seguidores del actor han recolectado millones de firmas en el sitio Change.org y exigen su reintegro a la producción bajo la consigna ‘Justicia para Johnny Depp”.

Lo que piden los fans de Depp

Estos son algunos apartes de la petición de los seguidores de Depp, donde también exigen que Amber Heard, su exesposa, sea eliminada de la secuela de la película de Aquaman.

“Johnny Depp ha sido un actor fenomenal a lo largo de su carrera. Él fue eliminado de la película Piratas del Caribe 6 por Walt Disney Company. Desafortunadamente, esto se debe a que su ex esposa, Amber Heard, mintió y dijo que la golpeó. Se ha probado que él no la golpeó, pero, sin embargo, ella lo golpeó repetidamente. Ella lo golpeaba con ollas y sartenes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como si eso estuviera bien. Esto puede parecer una broma para algunos, pero el abuso hacia un hombre o una mujer no debe tomarse a la ligera. Ahora que esto ha salido a la luz, Johnny Depp aún no se ha redimido de esta falsa noticia.

“Amber Heard arruinó la vida y la carrera de Johnny Depp. Él siempre ha sido uno de los mejores actores desde que comenzó a actuar alrededor de los 21 años. Este hombre NUNCA decepciona cuando hace una película, entonces, ¿por qué seguir impidiéndole hacer Piratas del Caribe 6? ¡Esa película no es nada sin él!

Firma esta petición para ayudar a la estrella de Hollywood a volver a lo que disfruta y hace mejor. Si los hombres son ridiculizados por golpear a las mujeres y pierden sus trabajos / carreras, entonces eso es exactamente lo que debería estar pasando con Amber Heard. Actualmente está trabajando en la secuela de Aquaman y debería haber sido eliminada de esa película y de todo lo demás en lo que está trabajando, ya que no es justo dejarla continuar con su vida cuando arruinó la de otra persona”.

